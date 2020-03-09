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العواد يستقبل نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية

بحث معها أوجه التعاون المشترك لاسيما في مجالات حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية آمال إيميليا لكرافي؛ أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

واستعرض العواد؛ خلال الاستقبال، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

عواد بن صالح العواد آمال إيميليا لكرافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العواد يستقبل نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية
سبق

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية آمال إيميليا لكرافي؛ أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

واستعرض العواد؛ خلال الاستقبال، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:54 AM

العواد يستقبل نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية

بحث معها أوجه التعاون المشترك لاسيما في مجالات حقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية آمال إيميليا لكرافي؛ أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

واستعرض العواد؛ خلال الاستقبال، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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