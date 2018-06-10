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مسؤول: "كورونا" أصاب 15 مليون إيراني على الأقل

العدد يمثل نحو 18.8 % من السكان

ذكر المسؤول في قطاع الصحة الإيراني إحسان مصطفوي، اليوم (الثلاثاء)، أن فيروس كورونا المستجد قد يكون أصاب إيرانيًا من بين كل خمسة إيرانيين على الأقل منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضح "مصطفوي" وهو أحد أعضاء فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أن "نحو 15 مليون إيراني ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء"، وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "هذا يعني أن الفيروس أقل فتكًا بكثير مما اعتقد الإيرانيون والعالم".

ويمثل العدد 18,75 بالمائة من عدد سكان إيران الذي يتجاوز 80 مليون نسمة.

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مسؤول: "كورونا" أصاب 15 مليون إيراني على الأقل
سبق

ذكر المسؤول في قطاع الصحة الإيراني إحسان مصطفوي، اليوم (الثلاثاء)، أن فيروس كورونا المستجد قد يكون أصاب إيرانيًا من بين كل خمسة إيرانيين على الأقل منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضح "مصطفوي" وهو أحد أعضاء فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أن "نحو 15 مليون إيراني ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء"، وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "هذا يعني أن الفيروس أقل فتكًا بكثير مما اعتقد الإيرانيون والعالم".

ويمثل العدد 18,75 بالمائة من عدد سكان إيران الذي يتجاوز 80 مليون نسمة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:00 PM

مسؤول: "كورونا" أصاب 15 مليون إيراني على الأقل

العدد يمثل نحو 18.8 % من السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,922

ذكر المسؤول في قطاع الصحة الإيراني إحسان مصطفوي، اليوم (الثلاثاء)، أن فيروس كورونا المستجد قد يكون أصاب إيرانيًا من بين كل خمسة إيرانيين على الأقل منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضح "مصطفوي" وهو أحد أعضاء فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أن "نحو 15 مليون إيراني ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء"، وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "هذا يعني أن الفيروس أقل فتكًا بكثير مما اعتقد الإيرانيون والعالم".

ويمثل العدد 18,75 بالمائة من عدد سكان إيران الذي يتجاوز 80 مليون نسمة.

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