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مركز الملك سلمان يختتم توزيع كسوة الشتاء في "الزعتري والأزرق"

105 آلاف من اللاجئين تَلَقّوا حزمة متكاملة من المستلزمات المتنوعة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في مخيميْ الزعتري والأزرق بالأردن.

وبلغ عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات 105.743 فرداً تلقوا حزمة متكاملة من المستلزمات الشتوية المتنوعة.

جاء ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، والمجلس القومي النرويجي NRC، ضمن خطط التعاون التي ينتهجها المركز لضمان حصول المحتاجين على المساعدات المخصصة لهم.

جدير بالذكر أن هذا المشروع مستمر من خلال عدة محطات في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين والنازحين السوريين للتخفيف عنهم من برودة الشتاء.

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مركز الملك سلمان يختتم توزيع كسوة الشتاء في "الزعتري والأزرق"
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في مخيميْ الزعتري والأزرق بالأردن.

وبلغ عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات 105.743 فرداً تلقوا حزمة متكاملة من المستلزمات الشتوية المتنوعة.

جاء ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، والمجلس القومي النرويجي NRC، ضمن خطط التعاون التي ينتهجها المركز لضمان حصول المحتاجين على المساعدات المخصصة لهم.

جدير بالذكر أن هذا المشروع مستمر من خلال عدة محطات في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين والنازحين السوريين للتخفيف عنهم من برودة الشتاء.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
02:11 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:03 AM

مركز الملك سلمان يختتم توزيع كسوة الشتاء في "الزعتري والأزرق"

105 آلاف من اللاجئين تَلَقّوا حزمة متكاملة من المستلزمات المتنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في مخيميْ الزعتري والأزرق بالأردن.

وبلغ عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات 105.743 فرداً تلقوا حزمة متكاملة من المستلزمات الشتوية المتنوعة.

جاء ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، والمجلس القومي النرويجي NRC، ضمن خطط التعاون التي ينتهجها المركز لضمان حصول المحتاجين على المساعدات المخصصة لهم.

جدير بالذكر أن هذا المشروع مستمر من خلال عدة محطات في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين والنازحين السوريين للتخفيف عنهم من برودة الشتاء.

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