النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرتغال.. لا وفيات بـ"كورونا" للمرة الأولى منذ منتصف مارس

إصابة 106 أشخاص بالفيروس خلال يوم

أعلنت البرتغال اليوم (الاثنين)، أنها لم تسجل في اليوم السابق أي وفيات بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس (آذار)، عندما فرضت عزل عام، كما سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ ثلاثة أشهر.

وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو ساليس: "أود أن أبعث برسالة الأمل هذه إلى البرتغاليين، لكني أود أن أطلب منهم أن يساعدونا في الحفاظ على هذه الأعداد".

وزاد إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرتغال 106 ليصل إلى 51.569 وجرى تسجيل نسبة 62 في المئة من الإصابات الجديدة في لشبونة وحولها حيث أثارت حالات التفشي المحلية في الضواحي قلق السلطات خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لـ"رويترز".

واستمر إجمالي عدد الوفيات ثابتاً عند 1.738 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرتغال.. لا وفيات بـ"كورونا" للمرة الأولى منذ منتصف مارس
سبق

أعلنت البرتغال اليوم (الاثنين)، أنها لم تسجل في اليوم السابق أي وفيات بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس (آذار)، عندما فرضت عزل عام، كما سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ ثلاثة أشهر.

وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو ساليس: "أود أن أبعث برسالة الأمل هذه إلى البرتغاليين، لكني أود أن أطلب منهم أن يساعدونا في الحفاظ على هذه الأعداد".

وزاد إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرتغال 106 ليصل إلى 51.569 وجرى تسجيل نسبة 62 في المئة من الإصابات الجديدة في لشبونة وحولها حيث أثارت حالات التفشي المحلية في الضواحي قلق السلطات خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لـ"رويترز".

واستمر إجمالي عدد الوفيات ثابتاً عند 1.738 حالة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:56 PM

البرتغال.. لا وفيات بـ"كورونا" للمرة الأولى منذ منتصف مارس

إصابة 106 أشخاص بالفيروس خلال يوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
59

أعلنت البرتغال اليوم (الاثنين)، أنها لم تسجل في اليوم السابق أي وفيات بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس (آذار)، عندما فرضت عزل عام، كما سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ ثلاثة أشهر.

وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو ساليس: "أود أن أبعث برسالة الأمل هذه إلى البرتغاليين، لكني أود أن أطلب منهم أن يساعدونا في الحفاظ على هذه الأعداد".

وزاد إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرتغال 106 ليصل إلى 51.569 وجرى تسجيل نسبة 62 في المئة من الإصابات الجديدة في لشبونة وحولها حيث أثارت حالات التفشي المحلية في الضواحي قلق السلطات خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لـ"رويترز".

واستمر إجمالي عدد الوفيات ثابتاً عند 1.738 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,372

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة