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الأربعاء.. "نيوم" تستضيف بطولة دولية في كرة القدم الشاطئية

يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في البطولة الدولية التي تستضيفها نيوم بعد غد الأربعاء، ولمدة أربعة أيام.

وأوقعت قرعة البطولة الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبَي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين والإمارات وإنجلترا.

واختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على مرحلتَين في مدينة ينبع ودبي الإماراتية، خاض خلالهما مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي.


واستدعى المدير الفني "للأخضر" البرازيلي أليكس براغا (12) لاعبًا للمشاركة، هم: طلال الشهري، وأشرف المليكي، ومحسن فقيهي، ووليد اليوبي، ومهند الصبحي، وصالح القرني، ومحمد الشمري، وعبدالرحيم الخيبري، ومحمد الشهري، وعبدالمجيد حدادي، وعبدالله هزازي، وفهد العزي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأربعاء.. "نيوم" تستضيف بطولة دولية في كرة القدم الشاطئية
سبق

يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في البطولة الدولية التي تستضيفها نيوم بعد غد الأربعاء، ولمدة أربعة أيام.

وأوقعت قرعة البطولة الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبَي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين والإمارات وإنجلترا.

واختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على مرحلتَين في مدينة ينبع ودبي الإماراتية، خاض خلالهما مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي.


واستدعى المدير الفني "للأخضر" البرازيلي أليكس براغا (12) لاعبًا للمشاركة، هم: طلال الشهري، وأشرف المليكي، ومحسن فقيهي، ووليد اليوبي، ومهند الصبحي، وصالح القرني، ومحمد الشمري، وعبدالرحيم الخيبري، ومحمد الشهري، وعبدالمجيد حدادي، وعبدالله هزازي، وفهد العزي.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:00 PM

الأربعاء.. "نيوم" تستضيف بطولة دولية في كرة القدم الشاطئية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في البطولة الدولية التي تستضيفها نيوم بعد غد الأربعاء، ولمدة أربعة أيام.

وأوقعت قرعة البطولة الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبَي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين والإمارات وإنجلترا.

واختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على مرحلتَين في مدينة ينبع ودبي الإماراتية، خاض خلالهما مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي.


واستدعى المدير الفني "للأخضر" البرازيلي أليكس براغا (12) لاعبًا للمشاركة، هم: طلال الشهري، وأشرف المليكي، ومحسن فقيهي، ووليد اليوبي، ومهند الصبحي، وصالح القرني، ومحمد الشمري، وعبدالرحيم الخيبري، ومحمد الشهري، وعبدالمجيد حدادي، وعبدالله هزازي، وفهد العزي.

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