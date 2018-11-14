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بالصور.. الأمطار تحول براري رفحاء إلى بحيرات طبيعية

الأجواء شهدت الضباب الكثيف والنسمات الباردة والرذاذ

رسمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة رفحاء منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم، أجمل اللوحات والمشاهد في المناطق البرية.

وأدت الأمطار المتواصلة إلى تكوّن بحيرات طبيعية وواحات خضراء في البراري المكشوفة، وجذبت المشاهد الخلابة الأهالي لزيارتها والتنقل بينها.

وصاحب هذه الأجواء ضباب كثيف ونسمات باردة ورذاذ خفيف؛ مما دفع عشاق البر إلى حزم حقائبهم والانطلاق في رحلات برفقة عائلاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الأمطار تحول براري رفحاء إلى بحيرات طبيعية
سبق

رسمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة رفحاء منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم، أجمل اللوحات والمشاهد في المناطق البرية.

وأدت الأمطار المتواصلة إلى تكوّن بحيرات طبيعية وواحات خضراء في البراري المكشوفة، وجذبت المشاهد الخلابة الأهالي لزيارتها والتنقل بينها.

وصاحب هذه الأجواء ضباب كثيف ونسمات باردة ورذاذ خفيف؛ مما دفع عشاق البر إلى حزم حقائبهم والانطلاق في رحلات برفقة عائلاتهم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
05:15 PM

بالصور.. الأمطار تحول براري رفحاء إلى بحيرات طبيعية

الأجواء شهدت الضباب الكثيف والنسمات الباردة والرذاذ

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عويد التومي - رفحاء
0
2,497

رسمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة رفحاء منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم، أجمل اللوحات والمشاهد في المناطق البرية.

وأدت الأمطار المتواصلة إلى تكوّن بحيرات طبيعية وواحات خضراء في البراري المكشوفة، وجذبت المشاهد الخلابة الأهالي لزيارتها والتنقل بينها.

وصاحب هذه الأجواء ضباب كثيف ونسمات باردة ورذاذ خفيف؛ مما دفع عشاق البر إلى حزم حقائبهم والانطلاق في رحلات برفقة عائلاتهم.

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