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رسمياً.. هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني

ليكون نافذة اتصالها بالمصممين والمستثمرين والمبدعين

أطلقت هيئة الأزياء اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي fashion.moc.gov.sa/ar، ليكون نافذة اتصالها بمنسوبي القطاع من المصممين والمستثمرين والمبدعين في مختلف تخصصات صناعة الأزياء، وعموم الزوّار والمستفيدين داخل المملكة وخارجها.

وتطل الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على ممارسي قطاع الأزياء، لتقدم لهم تعريفاً عن استراتيجيتها لتطوير الأزياء في المملكة، ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها للارتقاء بهذه الصناعة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى رسالتها تجاه قطاع الأزياء والمنتسبين إليه، ومبادراتها وفعالياتها.
وكانت هيئة الأزياء قد تأسست في فبراير عام 2020م ضمن إحدى عشرة هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، ويرتكز دور الهيئة في النهوض بصناعة الأزياء في المملكة، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ودعم وتمكين المواهب والخبرات والكفاءات المحلية، بالإضافة إلى عملها على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني من خلال الأزياء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسمياً.. هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني
سبق

أطلقت هيئة الأزياء اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي fashion.moc.gov.sa/ar، ليكون نافذة اتصالها بمنسوبي القطاع من المصممين والمستثمرين والمبدعين في مختلف تخصصات صناعة الأزياء، وعموم الزوّار والمستفيدين داخل المملكة وخارجها.

وتطل الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على ممارسي قطاع الأزياء، لتقدم لهم تعريفاً عن استراتيجيتها لتطوير الأزياء في المملكة، ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها للارتقاء بهذه الصناعة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى رسالتها تجاه قطاع الأزياء والمنتسبين إليه، ومبادراتها وفعالياتها.
وكانت هيئة الأزياء قد تأسست في فبراير عام 2020م ضمن إحدى عشرة هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، ويرتكز دور الهيئة في النهوض بصناعة الأزياء في المملكة، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ودعم وتمكين المواهب والخبرات والكفاءات المحلية، بالإضافة إلى عملها على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني من خلال الأزياء.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
02:57 PM

رسمياً.. هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني

ليكون نافذة اتصالها بالمصممين والمستثمرين والمبدعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة الأزياء اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي fashion.moc.gov.sa/ar، ليكون نافذة اتصالها بمنسوبي القطاع من المصممين والمستثمرين والمبدعين في مختلف تخصصات صناعة الأزياء، وعموم الزوّار والمستفيدين داخل المملكة وخارجها.

وتطل الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على ممارسي قطاع الأزياء، لتقدم لهم تعريفاً عن استراتيجيتها لتطوير الأزياء في المملكة، ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها للارتقاء بهذه الصناعة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى رسالتها تجاه قطاع الأزياء والمنتسبين إليه، ومبادراتها وفعالياتها.
وكانت هيئة الأزياء قد تأسست في فبراير عام 2020م ضمن إحدى عشرة هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، ويرتكز دور الهيئة في النهوض بصناعة الأزياء في المملكة، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ودعم وتمكين المواهب والخبرات والكفاءات المحلية، بالإضافة إلى عملها على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني من خلال الأزياء.

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