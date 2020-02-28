النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد دمج "المدنية" و"العمل".. مختصان يتوقعان خصخصة وتوحيد سلم الراتب بالقطاعين

"الضبعان": المحاسبة تخلق بيئة منافسة.. و"الشمري": الأمان الوظيفي مرتبط بالإنتاج والمهارة

أكد مختصان في الموارد البشرية، أن دمج "الخدمة المدنية" مع "العمل" في وزارة "الموارد البشرية" سيكرس التوجه نحو تغيير مفاهيم ثقافة وظروف العمل، مشيرين إلى "فكر جديد" يدير هذه الوزارة، وخصخصة سلم الراتب وتوحيدها في القطاعين.

وفي التفاصيل، أوضح لـ"برنامج يا هلا" مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، أن الدمج يستدعي تطبيق نظام عمل واحد على القطاعين العام والخاص، وبالتالي حتى الموظف الذي كنا نسميه موظفًا حكوميًا يُوظف أو يعيّن بعقد عمل مثل موظف الشركات، وبالتالي يخضع للتقييم السنوي.

وأشار "الضبعان" إلى أن الموظف إذا كان في مستوى متقدم يثاب على ذلك وإن قصّر أو أخل بواجباته هناك آليات لمحاسبته، وبالتالي نستطيع خلق بيئة منافسة ما بين القطاع العام والخاص كل يتنافس لخدمة الوطن واقتصاده وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتابع: "عدد العاملين في المملكة 12.9 مليون، منهم 65٪ يعملون في القطاع الخاص"، مبيناً أن الأمان الوظيفي يحققه الموظف بأدائه وجدارته وإنتاجيته ومهارته ولن يتسلط عليه أحد في حال عدم تقصيره في أداء واجباته الوظيفية".

وأضاف: "هناك فئة من الموظفين في القطاع العام ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها ضمان اجتماعي، وفئة مماثلة في القطاع الخاص ينظرون إلى وظائفهم على أنها لا تتمتع بالأمان الوظيفي"، داعياً لإلغاء هذه المفاهيم والتصورات التي تمنع الشباب من الإقدام والتطور في سوق العمل.

وبدوره، لفت المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إلى أن التحدي الجديد لوزارة "الموارد البشرية" هو توحيد أنظمة العمل في القطاعين العام والخاص، وستكون إن شاء الله باب انطلاق لتنظيم آلية التوظيف، وسد الفجوة والفروقات بن بيئة العمل في القطاع الحكومي والخاص.

وأردف: "قد تكون هناك تحديات كبيرة ما بين الحد الأدنى للرواتب واختلافها في القطاعين العام والخاص"، متوقعاً أن هناك توجهًا لخصخصة سلم الرواتب في هذا المجال والعمل على توحيد سلم الرواتب أو تهيئته ليتناسب ما بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آلية لاستقطاب الباحثين عن عمل والسماح بالتنقل ما بين القطاع الخاص والحكومي والاستفادة من الخبرات الموجودة ومنح زيادة الوظائف في القطاعين.


وأفاد "الشمري" ، أن الأمان الوظيفي مرتبط بإنتاجية الموظف ومهارته والدورات الحاصل عليها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد دمج "المدنية" و"العمل".. مختصان يتوقعان خصخصة وتوحيد سلم الراتب بالقطاعين
سبق

أكد مختصان في الموارد البشرية، أن دمج "الخدمة المدنية" مع "العمل" في وزارة "الموارد البشرية" سيكرس التوجه نحو تغيير مفاهيم ثقافة وظروف العمل، مشيرين إلى "فكر جديد" يدير هذه الوزارة، وخصخصة سلم الراتب وتوحيدها في القطاعين.

وفي التفاصيل، أوضح لـ"برنامج يا هلا" مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، أن الدمج يستدعي تطبيق نظام عمل واحد على القطاعين العام والخاص، وبالتالي حتى الموظف الذي كنا نسميه موظفًا حكوميًا يُوظف أو يعيّن بعقد عمل مثل موظف الشركات، وبالتالي يخضع للتقييم السنوي.

وأشار "الضبعان" إلى أن الموظف إذا كان في مستوى متقدم يثاب على ذلك وإن قصّر أو أخل بواجباته هناك آليات لمحاسبته، وبالتالي نستطيع خلق بيئة منافسة ما بين القطاع العام والخاص كل يتنافس لخدمة الوطن واقتصاده وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتابع: "عدد العاملين في المملكة 12.9 مليون، منهم 65٪ يعملون في القطاع الخاص"، مبيناً أن الأمان الوظيفي يحققه الموظف بأدائه وجدارته وإنتاجيته ومهارته ولن يتسلط عليه أحد في حال عدم تقصيره في أداء واجباته الوظيفية".

وأضاف: "هناك فئة من الموظفين في القطاع العام ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها ضمان اجتماعي، وفئة مماثلة في القطاع الخاص ينظرون إلى وظائفهم على أنها لا تتمتع بالأمان الوظيفي"، داعياً لإلغاء هذه المفاهيم والتصورات التي تمنع الشباب من الإقدام والتطور في سوق العمل.

وبدوره، لفت المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إلى أن التحدي الجديد لوزارة "الموارد البشرية" هو توحيد أنظمة العمل في القطاعين العام والخاص، وستكون إن شاء الله باب انطلاق لتنظيم آلية التوظيف، وسد الفجوة والفروقات بن بيئة العمل في القطاع الحكومي والخاص.

وأردف: "قد تكون هناك تحديات كبيرة ما بين الحد الأدنى للرواتب واختلافها في القطاعين العام والخاص"، متوقعاً أن هناك توجهًا لخصخصة سلم الرواتب في هذا المجال والعمل على توحيد سلم الرواتب أو تهيئته ليتناسب ما بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آلية لاستقطاب الباحثين عن عمل والسماح بالتنقل ما بين القطاع الخاص والحكومي والاستفادة من الخبرات الموجودة ومنح زيادة الوظائف في القطاعين.


وأفاد "الشمري" ، أن الأمان الوظيفي مرتبط بإنتاجية الموظف ومهارته والدورات الحاصل عليها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:03 PM

بعد دمج "المدنية" و"العمل".. مختصان يتوقعان خصخصة وتوحيد سلم الراتب بالقطاعين

"الضبعان": المحاسبة تخلق بيئة منافسة.. و"الشمري": الأمان الوظيفي مرتبط بالإنتاج والمهارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,856

أكد مختصان في الموارد البشرية، أن دمج "الخدمة المدنية" مع "العمل" في وزارة "الموارد البشرية" سيكرس التوجه نحو تغيير مفاهيم ثقافة وظروف العمل، مشيرين إلى "فكر جديد" يدير هذه الوزارة، وخصخصة سلم الراتب وتوحيدها في القطاعين.

وفي التفاصيل، أوضح لـ"برنامج يا هلا" مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، أن الدمج يستدعي تطبيق نظام عمل واحد على القطاعين العام والخاص، وبالتالي حتى الموظف الذي كنا نسميه موظفًا حكوميًا يُوظف أو يعيّن بعقد عمل مثل موظف الشركات، وبالتالي يخضع للتقييم السنوي.

وأشار "الضبعان" إلى أن الموظف إذا كان في مستوى متقدم يثاب على ذلك وإن قصّر أو أخل بواجباته هناك آليات لمحاسبته، وبالتالي نستطيع خلق بيئة منافسة ما بين القطاع العام والخاص كل يتنافس لخدمة الوطن واقتصاده وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتابع: "عدد العاملين في المملكة 12.9 مليون، منهم 65٪ يعملون في القطاع الخاص"، مبيناً أن الأمان الوظيفي يحققه الموظف بأدائه وجدارته وإنتاجيته ومهارته ولن يتسلط عليه أحد في حال عدم تقصيره في أداء واجباته الوظيفية".

وأضاف: "هناك فئة من الموظفين في القطاع العام ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها ضمان اجتماعي، وفئة مماثلة في القطاع الخاص ينظرون إلى وظائفهم على أنها لا تتمتع بالأمان الوظيفي"، داعياً لإلغاء هذه المفاهيم والتصورات التي تمنع الشباب من الإقدام والتطور في سوق العمل.

وبدوره، لفت المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إلى أن التحدي الجديد لوزارة "الموارد البشرية" هو توحيد أنظمة العمل في القطاعين العام والخاص، وستكون إن شاء الله باب انطلاق لتنظيم آلية التوظيف، وسد الفجوة والفروقات بن بيئة العمل في القطاع الحكومي والخاص.

وأردف: "قد تكون هناك تحديات كبيرة ما بين الحد الأدنى للرواتب واختلافها في القطاعين العام والخاص"، متوقعاً أن هناك توجهًا لخصخصة سلم الرواتب في هذا المجال والعمل على توحيد سلم الرواتب أو تهيئته ليتناسب ما بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آلية لاستقطاب الباحثين عن عمل والسماح بالتنقل ما بين القطاع الخاص والحكومي والاستفادة من الخبرات الموجودة ومنح زيادة الوظائف في القطاعين.


وأفاد "الشمري" ، أن الأمان الوظيفي مرتبط بإنتاجية الموظف ومهارته والدورات الحاصل عليها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,443
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,002

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة