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أمريكا تعاقب 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والتسليحية لإيران

تعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران

أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة ستفرض اليوم (الاثنين)، عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام، وأنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية، التي تملك أسلحة نووية، وفقًا لـ "رويترز".

وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس دونالد ترامب للحد من النفوذ الإقليمي لإيران، كما أنها تأتي بعد أسبوع من الاتفاقين اللذين توسطت فيهما الولايات المتحدة لتطبيع علاقات دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل وهما اتفاقان قد يؤديان إلى تجميع ائتلاف أوسع ضد إيران، في الوقت الذي يجذبان فيه الناخبين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تعاقب 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والتسليحية لإيران
سبق

أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة ستفرض اليوم (الاثنين)، عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام، وأنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية، التي تملك أسلحة نووية، وفقًا لـ "رويترز".

وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس دونالد ترامب للحد من النفوذ الإقليمي لإيران، كما أنها تأتي بعد أسبوع من الاتفاقين اللذين توسطت فيهما الولايات المتحدة لتطبيع علاقات دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل وهما اتفاقان قد يؤديان إلى تجميع ائتلاف أوسع ضد إيران، في الوقت الذي يجذبان فيه الناخبين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:55 PM

أمريكا تعاقب 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والتسليحية لإيران

تعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة ستفرض اليوم (الاثنين)، عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام، وأنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية، التي تملك أسلحة نووية، وفقًا لـ "رويترز".

وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس دونالد ترامب للحد من النفوذ الإقليمي لإيران، كما أنها تأتي بعد أسبوع من الاتفاقين اللذين توسطت فيهما الولايات المتحدة لتطبيع علاقات دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل وهما اتفاقان قد يؤديان إلى تجميع ائتلاف أوسع ضد إيران، في الوقت الذي يجذبان فيه الناخبين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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