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"التواصل الحكومي" يصدر "كتاب العلا" المصوَّر.. وهنا مكان تواجده

يوثق مهرجان شتاء طنطورة ويبرز جهود التنمية في المنطقة

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في نسختين إلكترونية وورقية؛ "كتاب العلا" المُصوَّر، الذي يسعى من خلال الصورة الفوتوغرافية الموحية إلى إظهار حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لتنمية منطقة العلا واستثمار إمكاناتها الطبيعية والتراثية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، وجعلها وجهة مفضلة بين السائحين، وهو الاهتمام الذي تجسد في رعاية سمو ولي العهد الكريمة لحفل تدشين رؤية العلا، وإطلاق سموه لمحمية ومنتجع شرعان.

كما يبرز الكتاب الأثر التنموي للهيئة الملكية لمحافظة العلا في المنطقة، ويعرِّف بالنشاطات الثقافية والمشروعات التنموية التي يجري إنجازها هناك، ويظهر جهود تعزيز النشاط السياحي، ووضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية، واستقطاب أبرز الفنانين والمطربين للترويج وتحقيق الجذب السياحي.

ويوثق الكتاب اللحظات النادرة واللقطات الساحرة، للانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا في دورته الأولى، بنكهته السعودية الحديثة، وروحه العربية الأصيلة، وهويته الإنسانية العالمية.

ويعكس هذا الإصدار الزخم الكبير الذي احتواه مهرجان شتاء طنطورة، بفعالياته الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية المتنوعة والمبتكرة، وأبرزها الحفلات الغنائية على مسرح المرايا للفنان الأوبرالي العالمي "أندريا بوتشيللي"، والموسيقار العالمي "ينِّي"، وهولو جرام أم كلثوم، ومهرجان التحليق بالمناطيد، وسباقات الخيل للقدرة والتحمل والدراجات النارية، وغيرها من الفعاليات.

كما يقدم الكتاب جانبًا من واقع منطقة "العلا" بتنوعها الطبيعي وثرائها التاريخي وتراثها الإنساني، وما ينتظرها من مستقبل زاهر في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يعتبر "كتاب العلا" سفرًا مصوَّرًا يسجل في لقطات نادرة، معالم تراث الإنسان السعودي، بما يحمله من حرف تقليدية وعادات وتقاليد، ويصوِّر عجائب آثار المنطقة بما تعكسه من عمق حضاري وعراقة تاريخية، كما يعرض لمحات من معالم الطبيعة الخلابة؛ بجبالها الشاهقة، وسمائها الصافية، ورمالها الذهبية، وحيواتها البرية، ومياهها وشواطئها الغنية.

وتتوفر في منصة التواصل الحكومي الرقمية؛ نسخة إلكترونية تفاعلية من كتاب العلا، يمكنكم مطالعتها على الرابط التالي:

https://cgc.gov.sa/uploads/flip-project/flip-project/book%20Al-ula.html#p=1

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التواصل الحكومي" يصدر "كتاب العلا" المصوَّر.. وهنا مكان تواجده
سبق

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في نسختين إلكترونية وورقية؛ "كتاب العلا" المُصوَّر، الذي يسعى من خلال الصورة الفوتوغرافية الموحية إلى إظهار حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لتنمية منطقة العلا واستثمار إمكاناتها الطبيعية والتراثية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، وجعلها وجهة مفضلة بين السائحين، وهو الاهتمام الذي تجسد في رعاية سمو ولي العهد الكريمة لحفل تدشين رؤية العلا، وإطلاق سموه لمحمية ومنتجع شرعان.

كما يبرز الكتاب الأثر التنموي للهيئة الملكية لمحافظة العلا في المنطقة، ويعرِّف بالنشاطات الثقافية والمشروعات التنموية التي يجري إنجازها هناك، ويظهر جهود تعزيز النشاط السياحي، ووضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية، واستقطاب أبرز الفنانين والمطربين للترويج وتحقيق الجذب السياحي.

ويوثق الكتاب اللحظات النادرة واللقطات الساحرة، للانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا في دورته الأولى، بنكهته السعودية الحديثة، وروحه العربية الأصيلة، وهويته الإنسانية العالمية.

ويعكس هذا الإصدار الزخم الكبير الذي احتواه مهرجان شتاء طنطورة، بفعالياته الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية المتنوعة والمبتكرة، وأبرزها الحفلات الغنائية على مسرح المرايا للفنان الأوبرالي العالمي "أندريا بوتشيللي"، والموسيقار العالمي "ينِّي"، وهولو جرام أم كلثوم، ومهرجان التحليق بالمناطيد، وسباقات الخيل للقدرة والتحمل والدراجات النارية، وغيرها من الفعاليات.

كما يقدم الكتاب جانبًا من واقع منطقة "العلا" بتنوعها الطبيعي وثرائها التاريخي وتراثها الإنساني، وما ينتظرها من مستقبل زاهر في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يعتبر "كتاب العلا" سفرًا مصوَّرًا يسجل في لقطات نادرة، معالم تراث الإنسان السعودي، بما يحمله من حرف تقليدية وعادات وتقاليد، ويصوِّر عجائب آثار المنطقة بما تعكسه من عمق حضاري وعراقة تاريخية، كما يعرض لمحات من معالم الطبيعة الخلابة؛ بجبالها الشاهقة، وسمائها الصافية، ورمالها الذهبية، وحيواتها البرية، ومياهها وشواطئها الغنية.

وتتوفر في منصة التواصل الحكومي الرقمية؛ نسخة إلكترونية تفاعلية من كتاب العلا، يمكنكم مطالعتها على الرابط التالي:

https://cgc.gov.sa/uploads/flip-project/flip-project/book%20Al-ula.html#p=1

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
05:39 PM

"التواصل الحكومي" يصدر "كتاب العلا" المصوَّر.. وهنا مكان تواجده

يوثق مهرجان شتاء طنطورة ويبرز جهود التنمية في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في نسختين إلكترونية وورقية؛ "كتاب العلا" المُصوَّر، الذي يسعى من خلال الصورة الفوتوغرافية الموحية إلى إظهار حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لتنمية منطقة العلا واستثمار إمكاناتها الطبيعية والتراثية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، وجعلها وجهة مفضلة بين السائحين، وهو الاهتمام الذي تجسد في رعاية سمو ولي العهد الكريمة لحفل تدشين رؤية العلا، وإطلاق سموه لمحمية ومنتجع شرعان.

كما يبرز الكتاب الأثر التنموي للهيئة الملكية لمحافظة العلا في المنطقة، ويعرِّف بالنشاطات الثقافية والمشروعات التنموية التي يجري إنجازها هناك، ويظهر جهود تعزيز النشاط السياحي، ووضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية، واستقطاب أبرز الفنانين والمطربين للترويج وتحقيق الجذب السياحي.

ويوثق الكتاب اللحظات النادرة واللقطات الساحرة، للانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا في دورته الأولى، بنكهته السعودية الحديثة، وروحه العربية الأصيلة، وهويته الإنسانية العالمية.

ويعكس هذا الإصدار الزخم الكبير الذي احتواه مهرجان شتاء طنطورة، بفعالياته الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية المتنوعة والمبتكرة، وأبرزها الحفلات الغنائية على مسرح المرايا للفنان الأوبرالي العالمي "أندريا بوتشيللي"، والموسيقار العالمي "ينِّي"، وهولو جرام أم كلثوم، ومهرجان التحليق بالمناطيد، وسباقات الخيل للقدرة والتحمل والدراجات النارية، وغيرها من الفعاليات.

كما يقدم الكتاب جانبًا من واقع منطقة "العلا" بتنوعها الطبيعي وثرائها التاريخي وتراثها الإنساني، وما ينتظرها من مستقبل زاهر في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يعتبر "كتاب العلا" سفرًا مصوَّرًا يسجل في لقطات نادرة، معالم تراث الإنسان السعودي، بما يحمله من حرف تقليدية وعادات وتقاليد، ويصوِّر عجائب آثار المنطقة بما تعكسه من عمق حضاري وعراقة تاريخية، كما يعرض لمحات من معالم الطبيعة الخلابة؛ بجبالها الشاهقة، وسمائها الصافية، ورمالها الذهبية، وحيواتها البرية، ومياهها وشواطئها الغنية.

وتتوفر في منصة التواصل الحكومي الرقمية؛ نسخة إلكترونية تفاعلية من كتاب العلا، يمكنكم مطالعتها على الرابط التالي:

https://cgc.gov.sa/uploads/flip-project/flip-project/book%20Al-ula.html#p=1

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