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"أسد يتلقى صفعة من لبؤة".. الفيديو يشعل الإنترنت ويثير موجة سخرية

بعد تشبيه الواقعة بـ"الحياة الزوجية" لدى البشر

حقق مقطع فيديو انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق شجاراً بين أسد ولبؤة، كانت الغلبة فيه لمصلحة الأخيرة التي بدت وكأنها تصفعه، لتفجّر الواقعة موجة من السخرية وتدفع المستخدمين لتشبيهها بـ"الحياة الزوجية" لدى البشر.

ووثّق المصور زوبين أشارا، الواقعة في غابة "جير" الهندية، إذ ظهرت اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق.


ونشرت صفحة "وايلد إنديا" مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: "شأن عائلي في غابة جير".

وطالبت الصفحة متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وانتشرت موجة من السخرية على تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحصد نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

وقال مستخدم يدعى راماكريشان: "حياة كل زوج عندما يقرر أن يخوض في شجار دون منطق".

فيما قالت مستخدمة أخرى تدعى فالغوني: "الإناث يزأرن دوماً، سواء كن من البشر أو الحيوانات".

أسد غابة جير الهندية

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"أسد يتلقى صفعة من لبؤة".. الفيديو يشعل الإنترنت ويثير موجة سخرية
سبق

حقق مقطع فيديو انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق شجاراً بين أسد ولبؤة، كانت الغلبة فيه لمصلحة الأخيرة التي بدت وكأنها تصفعه، لتفجّر الواقعة موجة من السخرية وتدفع المستخدمين لتشبيهها بـ"الحياة الزوجية" لدى البشر.

ووثّق المصور زوبين أشارا، الواقعة في غابة "جير" الهندية، إذ ظهرت اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق.


ونشرت صفحة "وايلد إنديا" مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: "شأن عائلي في غابة جير".

وطالبت الصفحة متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وانتشرت موجة من السخرية على تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحصد نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

وقال مستخدم يدعى راماكريشان: "حياة كل زوج عندما يقرر أن يخوض في شجار دون منطق".

فيما قالت مستخدمة أخرى تدعى فالغوني: "الإناث يزأرن دوماً، سواء كن من البشر أو الحيوانات".

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:30 AM

"أسد يتلقى صفعة من لبؤة".. الفيديو يشعل الإنترنت ويثير موجة سخرية

بعد تشبيه الواقعة بـ"الحياة الزوجية" لدى البشر

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أيمن حسن - الرياض
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2,810

حقق مقطع فيديو انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق شجاراً بين أسد ولبؤة، كانت الغلبة فيه لمصلحة الأخيرة التي بدت وكأنها تصفعه، لتفجّر الواقعة موجة من السخرية وتدفع المستخدمين لتشبيهها بـ"الحياة الزوجية" لدى البشر.

ووثّق المصور زوبين أشارا، الواقعة في غابة "جير" الهندية، إذ ظهرت اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق.


ونشرت صفحة "وايلد إنديا" مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: "شأن عائلي في غابة جير".

وطالبت الصفحة متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وانتشرت موجة من السخرية على تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحصد نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

وقال مستخدم يدعى راماكريشان: "حياة كل زوج عندما يقرر أن يخوض في شجار دون منطق".

فيما قالت مستخدمة أخرى تدعى فالغوني: "الإناث يزأرن دوماً، سواء كن من البشر أو الحيوانات".

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