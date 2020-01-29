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عقب اكتشاف حالات "كورونا" السبع .. سفارة المملكة في ماليزيا تدعو إلى الحذر

طالبت بمتابعة الوضع الصحي من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات

حثّت السفارة السعودية بماليزيا السعوديين، على متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة، وذلك بعد اكتشاف (7) حالات لفيروس كورونا.

وقالت السفارة في تغريداتٍ لها: "أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا، اكتشاف (7) حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه، وعليه، تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية".

السفارة السعودية في ماليزيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب اكتشاف حالات "كورونا" السبع .. سفارة المملكة في ماليزيا تدعو إلى الحذر
سبق

حثّت السفارة السعودية بماليزيا السعوديين، على متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة، وذلك بعد اكتشاف (7) حالات لفيروس كورونا.

وقالت السفارة في تغريداتٍ لها: "أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا، اكتشاف (7) حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه، وعليه، تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية".

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
08:52 AM

عقب اكتشاف حالات "كورونا" السبع .. سفارة المملكة في ماليزيا تدعو إلى الحذر

طالبت بمتابعة الوضع الصحي من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات

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بدر العتيبي - الرياض
0
5,556

حثّت السفارة السعودية بماليزيا السعوديين، على متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة، وذلك بعد اكتشاف (7) حالات لفيروس كورونا.

وقالت السفارة في تغريداتٍ لها: "أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا، اكتشاف (7) حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه، وعليه، تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية".

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