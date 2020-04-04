أسكتلندا: وفاة 13 شخصاً بفيروس كورونا في دار لرعاية المسنين

جميعهم كانوا يعانون من أمراض أخرى

أعلن عن وفاة 13 شخصاً جرى الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا في دار لرعاية المسنين في أسكتلندا.

وأشارت وسائل إعلامية أسكتلندية إلى أن 13 شخصاً توفوا خلال سبعة أيام في دار للمسنين الواقعة في مدينة غلاسكو، أكبر مدن أسكتلندا، موضحة أن دار الرعاية تتسع لـ 90 شخصاً.



وبحسب صحيفة "سكوتش صن" فإن جميع المتوفين كانوا يعانون من أمراض أخرى، إضافة إلى إصابتهم بمرض "كوفيد-19".

وكشف ممثل شركة تدير دار الرعاية أن اثنين من موظفي الدار أصيبا بفيروس كورونا ويتلقيان العلاج، مؤكدا أن طاقم دار الرعاية يتخذ الإجراءات الضرورية لتأمين سائر نزلائها.

