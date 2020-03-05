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بينهم مواطنة سعودية.. تعافي 3 مصابين بـ"كورونا" في البحرين

الجهات المختصة سمحت لأهالي المصابين بالالتقاء بهم وجهاً لوجه

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس “كورونا” (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصصفي أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية، والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس “كورونا” كوفيد19 بمدنها الاتصال على الرقم 444، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط ‏www.moh.gov.bh/444 لجدولة موعد الفحص.

من جانب آخر، أكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهات المختصة في مركز العزل الصحي في العمارات السكنية بمنطقة الحد بمملكة البحرين، سمحت بزيارة أقارب المصابين بفيروس “كورونا” في مركز العزل، ضمن إجراءات صحيّة مشدّدة، حيث تمكّنوا منذ يوم أمس بالالتقاء مع أهاليهم وجهاً لوجه، بعد أن كان التواصل على مدى الأيام الماضية بالهاتف فقط.

وزارة الصحة البحرينية البحرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينهم مواطنة سعودية.. تعافي 3 مصابين بـ"كورونا" في البحرين
سبق

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس “كورونا” (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصصفي أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية، والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس “كورونا” كوفيد19 بمدنها الاتصال على الرقم 444، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط ‏www.moh.gov.bh/444 لجدولة موعد الفحص.

من جانب آخر، أكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهات المختصة في مركز العزل الصحي في العمارات السكنية بمنطقة الحد بمملكة البحرين، سمحت بزيارة أقارب المصابين بفيروس “كورونا” في مركز العزل، ضمن إجراءات صحيّة مشدّدة، حيث تمكّنوا منذ يوم أمس بالالتقاء مع أهاليهم وجهاً لوجه، بعد أن كان التواصل على مدى الأيام الماضية بالهاتف فقط.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:34 PM

بينهم مواطنة سعودية.. تعافي 3 مصابين بـ"كورونا" في البحرين

الجهات المختصة سمحت لأهالي المصابين بالالتقاء بهم وجهاً لوجه

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عبدالله السالم - الدمام
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أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس “كورونا” (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصصفي أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية، والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس “كورونا” كوفيد19 بمدنها الاتصال على الرقم 444، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط ‏www.moh.gov.bh/444 لجدولة موعد الفحص.

من جانب آخر، أكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهات المختصة في مركز العزل الصحي في العمارات السكنية بمنطقة الحد بمملكة البحرين، سمحت بزيارة أقارب المصابين بفيروس “كورونا” في مركز العزل، ضمن إجراءات صحيّة مشدّدة، حيث تمكّنوا منذ يوم أمس بالالتقاء مع أهاليهم وجهاً لوجه، بعد أن كان التواصل على مدى الأيام الماضية بالهاتف فقط.

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