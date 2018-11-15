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"مدني الطائف" يحذّر الجميع من بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه بهطول أمطار متفاوتة على عدد من محافظات مكة

دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة: (العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات)، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

مدني الطائف الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الطائف" يحذّر الجميع من بطون الأودية ومجاري السيول
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة: (العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات)، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:14 PM

"مدني الطائف" يحذّر الجميع من بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه بهطول أمطار متفاوتة على عدد من محافظات مكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة: (العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات)، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

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