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مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من قمع إيران للاحتجاجات بسبب أزمة نقص المياه في ‏خوزستان

السلطات تستخدم القوة المفرطة ‏واعتقالات واسعة النطاق لقمع المحتجّين

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلاً من استخدام القوة المفرطة ‏والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه ‏وسوء الإدارة في 15 يوليو بمقاطعة خوزستان بإيران.‏

وقالت باشيليت في بيان صحفي أمس: إن الوضع كارثي ويتراكم منذ سنوات عديدة، ويجب على ‏السلطات الإيرانية الإقرار والعمل وفقاً لذلك؛ حيث إن إطلاق النار واعتقال الناس سيزيد ‏ببساطة من حالة الغضب واليأس، مضيفةً أن المياه حق فعلي، ولكن بدلاً من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا ‏الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.‏

وأعربت المفوضة عن قلقها للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، ‏فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.‏

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مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من قمع إيران للاحتجاجات بسبب أزمة نقص المياه في ‏خوزستان
سبق

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلاً من استخدام القوة المفرطة ‏والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه ‏وسوء الإدارة في 15 يوليو بمقاطعة خوزستان بإيران.‏

وقالت باشيليت في بيان صحفي أمس: إن الوضع كارثي ويتراكم منذ سنوات عديدة، ويجب على ‏السلطات الإيرانية الإقرار والعمل وفقاً لذلك؛ حيث إن إطلاق النار واعتقال الناس سيزيد ‏ببساطة من حالة الغضب واليأس، مضيفةً أن المياه حق فعلي، ولكن بدلاً من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا ‏الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.‏

وأعربت المفوضة عن قلقها للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، ‏فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.‏

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
10:56 AM

مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من قمع إيران للاحتجاجات بسبب أزمة نقص المياه في ‏خوزستان

السلطات تستخدم القوة المفرطة ‏واعتقالات واسعة النطاق لقمع المحتجّين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلاً من استخدام القوة المفرطة ‏والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه ‏وسوء الإدارة في 15 يوليو بمقاطعة خوزستان بإيران.‏

وقالت باشيليت في بيان صحفي أمس: إن الوضع كارثي ويتراكم منذ سنوات عديدة، ويجب على ‏السلطات الإيرانية الإقرار والعمل وفقاً لذلك؛ حيث إن إطلاق النار واعتقال الناس سيزيد ‏ببساطة من حالة الغضب واليأس، مضيفةً أن المياه حق فعلي، ولكن بدلاً من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا ‏الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.‏

وأعربت المفوضة عن قلقها للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، ‏فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.‏

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