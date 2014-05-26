وأضاف المركز، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين ٣ْ٨ الصغرى إلى ٤ْ٨ العظمى وقد تلامس ٥ْ٠ في بعض مناطق المملكة.

أكّد المركز الوطني للأرصاد، أن الثلاثاء المقبل هو موعد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة.

الأرصاد: الثلاثاء المقبل بداية فصل الصيف والحرارة قد تلامس الـ 50 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-25 أكّد المركز الوطني للأرصاد، أن الثلاثاء المقبل هو موعد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة. وأضاف المركز، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين ٣ْ٨ الصغرى إلى ٤ْ٨ العظمى وقد تلامس ٥ْ٠ في بعض مناطق المملكة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442 11:11 AM

الأرصاد: الثلاثاء المقبل بداية فصل الصيف والحرارة قد تلامس الـ 50 التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعظم المناطق





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أكّد المركز الوطني للأرصاد، أن الثلاثاء المقبل هو موعد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة.

وأضاف المركز، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين ٣ْ٨ الصغرى إلى ٤ْ٨ العظمى وقد تلامس ٥ْ٠ في بعض مناطق المملكة.