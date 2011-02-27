"المياه الوطنية" عن انقطاع مياه عمائر الشرفية: سببه كسر بأحد الخطوط

الزهراني: جرت عملية الإصلاح وعملية ضخ المياه مستمرة للمجمع لا تتوقف

أوضحت شركة المياه الوطنية بخصوص انقطاع المياه عن مجمع عمائر إسكان الشرفية أن انكسار أحد خطوط التوزيع تسبب في إيقاف الضخ، حيث جرت عملية الإصلاح، مبينة أن عملية ضخ المياه مستمرة .

وتفصيلاً، قال مدير وحدة أعمال جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني في رده على خبر نشرته "سبق" بعنوان (جدة.. سكان مجمع عمائر إسكان الشرفية بلا مياه منذ 4 أيام): إن الضخ لمجمع عمائر الإسكان بالشرفية يتم بشكل مستمر ولا يتم إيقافه إلا في حالة وجود نقص في كميات المياه من المصدر أو في حال وجود أعمال صيانة تتطلب إيقاف الضخ لمنع الهدر أثناء الإصلاح .

وأضاف: ونظراً لوجود انكسار مياه بأحد خطوط التوزيع بقطر 800 ملم، تطلب الأمر إيقاف ضخ المياه للإسكان بشكل طارئ بتاريخ 19/2/2018، وتمت عملية الإصلاح التي استغرقت ما يقارب 8 ساعات وإعادة الضخ إلى المجمع بتاريخ 22/2/2018.

وتابع: ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.