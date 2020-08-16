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"الحارثي" يحتفل بزواج "نواف" بالطائف

احتفل سعد بن سعيد الحارثي بزواج ‏ابنه الشاب نواف بن سعد الحارثي على ابنة مذكر سعد علي الروقي العتيبي، وذلك في إحدى قاعات محافظة الطائف بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والذين تمنوا لهما حياة سعيدة.


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"الحارثي" يحتفل بزواج "نواف" بالطائف
سبق

احتفل سعد بن سعيد الحارثي بزواج ‏ابنه الشاب نواف بن سعد الحارثي على ابنة مذكر سعد علي الروقي العتيبي، وذلك في إحدى قاعات محافظة الطائف بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والذين تمنوا لهما حياة سعيدة.


16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:00 PM

"الحارثي" يحتفل بزواج "نواف" بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل سعد بن سعيد الحارثي بزواج ‏ابنه الشاب نواف بن سعد الحارثي على ابنة مذكر سعد علي الروقي العتيبي، وذلك في إحدى قاعات محافظة الطائف بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والذين تمنوا لهما حياة سعيدة.


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