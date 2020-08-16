"الحارثي" يحتفل بزواج "نواف" بالطائف

احتفل سعد بن سعيد الحارثي بزواج ابنه الشاب نواف بن سعد الحارثي على ابنة مذكر سعد علي الروقي العتيبي، وذلك في إحدى قاعات محافظة الطائف بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والذين تمنوا لهما حياة سعيدة.
احتفل سعد بن سعيد الحارثي بزواج ابنه الشاب نواف بن سعد الحارثي على ابنة مذكر سعد علي الروقي العتيبي، وذلك في إحدى قاعات محافظة الطائف بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والذين تمنوا لهما حياة سعيدة.
احتفل سعد بن سعيد الحارثي بزواج ابنه الشاب نواف بن سعد الحارثي على ابنة مذكر سعد علي الروقي العتيبي، وذلك في إحدى قاعات محافظة الطائف بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والذين تمنوا لهما حياة سعيدة.
احتفل سعد بن سعيد الحارثي بزواج ابنه الشاب نواف بن سعد الحارثي على ابنة مذكر سعد علي الروقي العتيبي، وذلك في إحدى قاعات محافظة الطائف بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والذين تمنوا لهما حياة سعيدة.