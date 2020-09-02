متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن
قال: تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل الجائحة
قال متحدث "الصحة" اليوم: إنّ تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه من الضروري التعامل مع جائحة #كورونا بتوازن.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري عن تطورات فيروس كورونا في المملكة: على المصاب بـ#كورونا ألا يفرِط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية.
وتابع: قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من كورونا.
متحدث الصحة
الدكتور محمد العبدالعالي
متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-02
قال متحدث "الصحة" اليوم: إنّ تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه من الضروري التعامل مع جائحة #كورونا بتوازن.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري عن تطورات فيروس كورونا في المملكة: على المصاب بـ#كورونا ألا يفرِط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية.
وتابع: قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من كورونا.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
04:04 PM
متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن
قال: تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل الجائحة
قال متحدث "الصحة" اليوم: إنّ تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه من الضروري التعامل مع جائحة #كورونا بتوازن.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري عن تطورات فيروس كورونا في المملكة: على المصاب بـ#كورونا ألا يفرِط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية.
وتابع: قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من كورونا.