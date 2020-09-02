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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن

قال: تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل الجائحة

قال متحدث "الصحة" اليوم: إنّ تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه من الضروري التعامل مع جائحة #كورونا بتوازن.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري عن تطورات فيروس كورونا في المملكة: على المصاب بـ#كورونا ألا يفرِط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية.

وتابع: قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من كورونا.

متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن
سبق

قال متحدث "الصحة" اليوم: إنّ تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه من الضروري التعامل مع جائحة #كورونا بتوازن.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري عن تطورات فيروس كورونا في المملكة: على المصاب بـ#كورونا ألا يفرِط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية.

وتابع: قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من كورونا.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
04:04 PM

متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن

قال: تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث "الصحة" اليوم: إنّ تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه من الضروري التعامل مع جائحة #كورونا بتوازن.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري عن تطورات فيروس كورونا في المملكة: على المصاب بـ#كورونا ألا يفرِط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية.

وتابع: قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من كورونا.

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