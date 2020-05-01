البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي بمحافظة شمال سيناء المصرية

"أبو الغيط ": أعمال يائسة جبانة لن تُثني الدولة عن مواصلة معركتها مع الإرهاب

أدانت مملكة البحرين -بشدة- التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود آخرين، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين من جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية ضد كل صور الإرهاب، ووقوفها إلى جانبها فيما تبذله من جهود دؤوبة لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، الذي يؤكّد ضرورة مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.

من جهة أخرى، أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؛ الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود.

وأوضح أبو الغيط؛ في بيان اليوم، أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ عام 2013، مؤكداً أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضدّ جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أياً كانت التضحيات.

وتقدم أبو الغيط؛ في ختام البيان، بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.