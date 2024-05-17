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{فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ}.. كيف فهم البعض ردة فعل السيدة سارة خطأ؟

"سبق" توضح بعض الآيات ومعناها وكشف شيء من الإعجاز القرآني

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها، وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 29 من سورة "الذاريات" يقول الرب تبارك وتعالى في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام: {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ}، ويفهم البعض "في صرة" أي كيس المتاع أو النقود، والصحيح أنه صوت وضجة، قيل إنها صاحت حينما بُشّرت بالولد وهي عجوز أصبح لديها ردة فعل، وليس المراد "صُرة" بضم الصاد.


يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

الإعجاز القرآني

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{فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ}.. كيف فهم البعض ردة فعل السيدة سارة خطأ؟
سبق

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها، وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 29 من سورة "الذاريات" يقول الرب تبارك وتعالى في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام: {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ}، ويفهم البعض "في صرة" أي كيس المتاع أو النقود، والصحيح أنه صوت وضجة، قيل إنها صاحت حينما بُشّرت بالولد وهي عجوز أصبح لديها ردة فعل، وليس المراد "صُرة" بضم الصاد.


يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:11 PM

{فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ}.. كيف فهم البعض ردة فعل السيدة سارة خطأ؟

"سبق" توضح بعض الآيات ومعناها وكشف شيء من الإعجاز القرآني

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
3,257

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها، وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 29 من سورة "الذاريات" يقول الرب تبارك وتعالى في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام: {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ}، ويفهم البعض "في صرة" أي كيس المتاع أو النقود، والصحيح أنه صوت وضجة، قيل إنها صاحت حينما بُشّرت بالولد وهي عجوز أصبح لديها ردة فعل، وليس المراد "صُرة" بضم الصاد.


يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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