تنسيق بين "بلدية بلقرن" و"كهرباء العلايا" لرفع مستوى الخدمة

توصيات لحصر المواقع المستهدفة وصيانة العدادات ومشاريع الإنارة

قام رئيس المجلس البلدي ببلقرن، بالتنسيق بين البلدية والكهرباء للاجتماع في مقر كهرباء سبت العلايا للتوافق على توصيات عدة في سبيل تحسين الخدمات المقدمة لمحافظة بلقرن.

وجاءت التوصيات كالتالي، حيث تقوم البلدية بحصر المواقع التي تحتاج إلى تركيب عدادات جديدة أو تقوية أو صيانة للعدادات السابقة، وسرعة إنجاز إجراءات إيصال التيار الكهربائي لمشاريع الإنارة، ووضع آلية لاعتماد مسارات أعمدة شركة الكهرباء وتطويرها لتصبح إلكترونياً للتسهيل وسرعة الإنجاز والمتابعة.

والتزمت البلدية بتأمين المعدات اللازمة لمساندة الشركات المشغلة للكهرباء في بلقرن لفتح الطرق والوصول للمواقع التي ترغب العمل فيها.

واقترح رئيس البلدية تسمية مندوب بشكل دائم لتمثيل البلدية أمام شركة الكهرباء في جميع الأعمال، كما تقوم البلدية بإزالة أعمدة الإنارة الواقعة تحت الضغط العالي ونقلها أو إعادة تركيبها بما يتناسب مع المسافات اللازمة بين الضغط وعمود الإنارة، والتعاقد مع إحدى الشركات المتعاقدة مع كهرباء بلقرن لتركيب ما يلزم وإيصال التيار.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس المجلس البلدي عايض مسفر القرني؛ رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي؛ على جهوده والمهندس محمد الشهري؛ رئيس مركز كهرباء سبت العلايا، على هذا التناغم والتعاون والتفاهم في سبيل خدمة محافظة بلقرن.

حضر الاجتماع عضو المجلس محمد عوض؛ ومن "الكهرباء" محسن بن علي؛ وأمين المجلس البلدي.