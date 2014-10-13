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"الوليدي" مديراً عاماً  للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

بعد موافقة "الوزراء" على إنشائه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية

عيّن مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ اليوم، الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي؛ مديراً عاماً للمركز.

وجاء قرار تعيين الدكتور الوليدي؛ بالمنصب الجديد، بعد عقد مجلس إدارة المركز اجتماعات عدة، ناقش فيها إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان الدائمة، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز مستقل باسم "المركز الوطني للتعليم الإلكتروني" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير التعليم ومقره الرياض.

والدكتور الوليدي؛ حاصل على الماجستیر والدكتوراه في الكمبیوتر التعلیمي والتصمیم والتعلم الإلكتروني من جامعة كانساس الأمریكیة وكان قد شغِل منصب المشرف العام على فرع الجامعة السعودية الإلكترونية في أبها، كما عمل أستاذاً مساعداً بقسم تقنيات التعليم بجامعة الملك خالد، ومستشاراً غير متفرغ في عمادة التعلم الإلكتروني بجامعتَي الملك خالد، وجامعة الأميرة نورة.

وسبق للدكتور الوليدي؛ أن عمل عمیداً للتعلم الإلكتروني ومشرفاً على الإدارة العامة لتقنیة المعلومات بجامعة الملك خالد، كما عمل مستشاراً غير متفرغ في بعض الجامعات السعودية في مجال التعلم الالكتروني، كما عمل مستشارا غير متفرغ بالمركز، وتشرف بعضوية عديد من اللجان والهيئات الاستشارية الخاصة بتقنيات المعلومات والتعلم الإلكتروني في عدد من الجامعات السعودية، وحصل على عدید من الدورات التدریبیة؛ كان آخرها دورة في التفكیر والتصمیم وفن الابتكار في جامعة ستانفورد.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيعنى بضبط جودة التعليم الإلكتروني وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بكل أنماطها وضبط جودتها، كما يسهم في تعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ويزيد من مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم نحو اقتصاد مزهر لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يتيح للمركز أن يكون بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه، وفضاءً رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعليم الإلكتروني في المملكة.

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الوليدي" مديراً عاماً  للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني
سبق

عيّن مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ اليوم، الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي؛ مديراً عاماً للمركز.

وجاء قرار تعيين الدكتور الوليدي؛ بالمنصب الجديد، بعد عقد مجلس إدارة المركز اجتماعات عدة، ناقش فيها إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان الدائمة، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز مستقل باسم "المركز الوطني للتعليم الإلكتروني" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير التعليم ومقره الرياض.

والدكتور الوليدي؛ حاصل على الماجستیر والدكتوراه في الكمبیوتر التعلیمي والتصمیم والتعلم الإلكتروني من جامعة كانساس الأمریكیة وكان قد شغِل منصب المشرف العام على فرع الجامعة السعودية الإلكترونية في أبها، كما عمل أستاذاً مساعداً بقسم تقنيات التعليم بجامعة الملك خالد، ومستشاراً غير متفرغ في عمادة التعلم الإلكتروني بجامعتَي الملك خالد، وجامعة الأميرة نورة.

وسبق للدكتور الوليدي؛ أن عمل عمیداً للتعلم الإلكتروني ومشرفاً على الإدارة العامة لتقنیة المعلومات بجامعة الملك خالد، كما عمل مستشاراً غير متفرغ في بعض الجامعات السعودية في مجال التعلم الالكتروني، كما عمل مستشارا غير متفرغ بالمركز، وتشرف بعضوية عديد من اللجان والهيئات الاستشارية الخاصة بتقنيات المعلومات والتعلم الإلكتروني في عدد من الجامعات السعودية، وحصل على عدید من الدورات التدریبیة؛ كان آخرها دورة في التفكیر والتصمیم وفن الابتكار في جامعة ستانفورد.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيعنى بضبط جودة التعليم الإلكتروني وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بكل أنماطها وضبط جودتها، كما يسهم في تعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ويزيد من مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم نحو اقتصاد مزهر لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يتيح للمركز أن يكون بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه، وفضاءً رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعليم الإلكتروني في المملكة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
01:09 PM

"الوليدي" مديراً عاماً  للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

بعد موافقة "الوزراء" على إنشائه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عيّن مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ اليوم، الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي؛ مديراً عاماً للمركز.

وجاء قرار تعيين الدكتور الوليدي؛ بالمنصب الجديد، بعد عقد مجلس إدارة المركز اجتماعات عدة، ناقش فيها إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان الدائمة، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز مستقل باسم "المركز الوطني للتعليم الإلكتروني" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير التعليم ومقره الرياض.

والدكتور الوليدي؛ حاصل على الماجستیر والدكتوراه في الكمبیوتر التعلیمي والتصمیم والتعلم الإلكتروني من جامعة كانساس الأمریكیة وكان قد شغِل منصب المشرف العام على فرع الجامعة السعودية الإلكترونية في أبها، كما عمل أستاذاً مساعداً بقسم تقنيات التعليم بجامعة الملك خالد، ومستشاراً غير متفرغ في عمادة التعلم الإلكتروني بجامعتَي الملك خالد، وجامعة الأميرة نورة.

وسبق للدكتور الوليدي؛ أن عمل عمیداً للتعلم الإلكتروني ومشرفاً على الإدارة العامة لتقنیة المعلومات بجامعة الملك خالد، كما عمل مستشاراً غير متفرغ في بعض الجامعات السعودية في مجال التعلم الالكتروني، كما عمل مستشارا غير متفرغ بالمركز، وتشرف بعضوية عديد من اللجان والهيئات الاستشارية الخاصة بتقنيات المعلومات والتعلم الإلكتروني في عدد من الجامعات السعودية، وحصل على عدید من الدورات التدریبیة؛ كان آخرها دورة في التفكیر والتصمیم وفن الابتكار في جامعة ستانفورد.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيعنى بضبط جودة التعليم الإلكتروني وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بكل أنماطها وضبط جودتها، كما يسهم في تعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ويزيد من مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم نحو اقتصاد مزهر لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يتيح للمركز أن يكون بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه، وفضاءً رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعليم الإلكتروني في المملكة.

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