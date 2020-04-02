تواصل الهيئة الملكية بينبع حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات المنع؛ حيث استهدفت تلك الحملات الشوارع والميادين والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية. وذكرت الهيئة الملكية بينبع أنها أتمت تعقيم العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمعدات متخصصة، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان. وشكلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات البيئية؛ عدداً من الفرق الميدانية للعمل على مدار الساعة مدعومة بآليات ومعدات خاصة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر، وبشكل مكثف، تجوب طرقات المدينة لتنظيفها وتعقيمها بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للسكان. فيما تضمنت الحملة أيضاً رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية والمرافق العامة في المدينة، إضافةً إلى التجمعات العمالية وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة. وتأتي هذه الجهود من الهيئة الملكية بينبع لتتكاتف مع الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة في مدينة ينبع الصناعية، والحرص على نظافتها، وتطبيق الخطط الاحترازية وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

شاهد.. هذا ما يحدث في شوارع ينبع الصناعية أثناء ساعات منع التجول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-02 تواصل الهيئة الملكية بينبع حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات المنع؛ حيث استهدفت تلك الحملات الشوارع والميادين والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.



وذكرت الهيئة الملكية بينبع أنها أتمت تعقيم العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمعدات متخصصة، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.



وشكلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات البيئية؛ عدداً من الفرق الميدانية للعمل على مدار الساعة مدعومة بآليات ومعدات خاصة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر، وبشكل مكثف، تجوب طرقات المدينة لتنظيفها وتعقيمها بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للسكان.



فيما تضمنت الحملة أيضاً رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية والمرافق العامة في المدينة، إضافةً إلى التجمعات العمالية وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.



وتأتي هذه الجهود من الهيئة الملكية بينبع لتتكاتف مع الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة في مدينة ينبع الصناعية، والحرص على نظافتها، وتطبيق الخطط الاحترازية وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:49 PM

اخر تعديل 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 07:18 PM

شاهد.. هذا ما يحدث في شوارع ينبع الصناعية أثناء ساعات منع التجول تأكيدًا للجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد





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تواصل الهيئة الملكية بينبع حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات المنع؛ حيث استهدفت تلك الحملات الشوارع والميادين والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.



وذكرت الهيئة الملكية بينبع أنها أتمت تعقيم العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمعدات متخصصة، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.



وشكلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات البيئية؛ عدداً من الفرق الميدانية للعمل على مدار الساعة مدعومة بآليات ومعدات خاصة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر، وبشكل مكثف، تجوب طرقات المدينة لتنظيفها وتعقيمها بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للسكان.



فيما تضمنت الحملة أيضاً رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية والمرافق العامة في المدينة، إضافةً إلى التجمعات العمالية وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.



وتأتي هذه الجهود من الهيئة الملكية بينبع لتتكاتف مع الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة في مدينة ينبع الصناعية، والحرص على نظافتها، وتطبيق الخطط الاحترازية وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.