التعليم تعتمد نتائج #إجراءات_النقل الخارجي عبر "نور"
دعتْ لمراجعة واعتماد الرغبات في موعدٍ أقصاه الخميس
قالت وزارة التعليم اليوم: إنها اعتمدت نتائج #إجراءات_النقل الخارجي.
وقالت الوزارة عبر تويتر: ندعو جميع المتقدّمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًّا إلى الدخول على حساباتهم في #نظام_نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.
التعليم تعتمد نتائج #إجراءات_النقل الخارجي عبر "نور"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-17
قالت وزارة التعليم اليوم: إنها اعتمدت نتائج #إجراءات_النقل الخارجي.
وقالت الوزارة عبر تويتر: ندعو جميع المتقدّمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًّا إلى الدخول على حساباتهم في #نظام_نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:51 PM
التعليم تعتمد نتائج #إجراءات_النقل الخارجي عبر "نور"
دعتْ لمراجعة واعتماد الرغبات في موعدٍ أقصاه الخميس
قالت وزارة التعليم اليوم: إنها اعتمدت نتائج #إجراءات_النقل الخارجي.
وقالت الوزارة عبر تويتر: ندعو جميع المتقدّمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًّا إلى الدخول على حساباتهم في #نظام_نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.