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أمطار رعدية على الطائف .. و"المدني" يحذر: لا تتنزهوا في بطون الأودية

تشمل العرضيات وميسان بدأت الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات: الطائف، العرضيات، وميسان؛ تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.

بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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أمطار رعدية على الطائف .. و"المدني" يحذر: لا تتنزهوا في بطون الأودية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات: الطائف، العرضيات، وميسان؛ تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.

بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:05 PM

أمطار رعدية على الطائف .. و"المدني" يحذر: لا تتنزهوا في بطون الأودية

تشمل العرضيات وميسان بدأت الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات: الطائف، العرضيات، وميسان؛ تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.

بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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