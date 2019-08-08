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شوارع ومداخل مكة المكرمة تتزين بصور خادم الحرمين وولي عهده

ترحيباً بقدوم ضيوف برنامج الحج والعمرة والزيارة

تزينت شوارع مكة المكرمة ومداخلها والمقارّ الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بصور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما تزينت بالعبارات الترحيبية احتفاء وتكريمًا لضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي الشهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، وأسر وذوي الشهداء في فلسطين واليمن والسودان، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا.

وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة، ضمن خطة استراتيجية اعتمدها الوزير المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لتوفير جميع الإمكانيات، بما يضمن توفير أرقى الخدمات للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

يذكر أن عدد المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء حج هذا العام 1440هـ، الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة، بلغ ما يقارب 6500 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف منذ انطلاقة البرنامج في عام 1417هـ، إلى 54.047 حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم.

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شوارع ومداخل مكة المكرمة تتزين بصور خادم الحرمين وولي عهده
سبق

تزينت شوارع مكة المكرمة ومداخلها والمقارّ الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بصور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما تزينت بالعبارات الترحيبية احتفاء وتكريمًا لضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي الشهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، وأسر وذوي الشهداء في فلسطين واليمن والسودان، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا.

وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة، ضمن خطة استراتيجية اعتمدها الوزير المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لتوفير جميع الإمكانيات، بما يضمن توفير أرقى الخدمات للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

يذكر أن عدد المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء حج هذا العام 1440هـ، الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة، بلغ ما يقارب 6500 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف منذ انطلاقة البرنامج في عام 1417هـ، إلى 54.047 حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
06:03 PM

شوارع ومداخل مكة المكرمة تتزين بصور خادم الحرمين وولي عهده

ترحيباً بقدوم ضيوف برنامج الحج والعمرة والزيارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تزينت شوارع مكة المكرمة ومداخلها والمقارّ الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بصور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما تزينت بالعبارات الترحيبية احتفاء وتكريمًا لضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي الشهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، وأسر وذوي الشهداء في فلسطين واليمن والسودان، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا.

وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة، ضمن خطة استراتيجية اعتمدها الوزير المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لتوفير جميع الإمكانيات، بما يضمن توفير أرقى الخدمات للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

يذكر أن عدد المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء حج هذا العام 1440هـ، الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة، بلغ ما يقارب 6500 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف منذ انطلاقة البرنامج في عام 1417هـ، إلى 54.047 حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم.

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