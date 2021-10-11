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"موبايلي" تنال شهادة الآيزو لاستمرارية الأعمال

في إنجاز يتحقق للعام التاسع على التوالي

للعام التاسع على التوالي؛ استطاعت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، الحصول على شهادة ISO 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال من قِبَل المعهد البريطاني للمعايير "BSI"، الذي يعد المرجع الرائد عالميًّا في مجال إصدار شهادات الآيزو.

وأشارت "موبايلي" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات موبايلي، ويعد بمثابة اعتراف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة ممثلة في جميع الإدارات؛ من أجل الحفاظ على ضمان استمرارية أعمالها وسرية بياناتها من خلال توثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ؛ لضمان المرونة التشغيلية".

ونوّهت الشركة بأنها ملتزمة منذ انطلاقها بتبني وتطبيق أحدث المعايير الدولية في مجال ضمان استمرارية الأعمال، والحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية.

يُذكر أن منهجية "موبايلي" في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال -وفقًا لمتطلبات 22301 ISO- تعد واحدة من أهم ما يميزها عن منافسيها؛ حيث يحدد هذا النظام المتطلبات اللازمة لتوثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ وسجلات الحوادث، إضافة إلى برامج التدريب والتوعية بالمخاطر.

ومن شأن حصول موبايلي على شهادة الآيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، فتح المجال لاغتنام المزيد من فرص العمل في قطاع الأعمال، وكسب ثقة الموردين؛ إذ إن الحصول على هذا الاعتماد هو البرهان على استعداد الشركة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الأزمات والتحديات التي قد تتعرض لها.

ويتميز نظام إدارة استمرارية الأعمال، بتحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، إضافة إلى تخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موبايلي" تنال شهادة الآيزو لاستمرارية الأعمال
سبق

للعام التاسع على التوالي؛ استطاعت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، الحصول على شهادة ISO 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال من قِبَل المعهد البريطاني للمعايير "BSI"، الذي يعد المرجع الرائد عالميًّا في مجال إصدار شهادات الآيزو.

وأشارت "موبايلي" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات موبايلي، ويعد بمثابة اعتراف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة ممثلة في جميع الإدارات؛ من أجل الحفاظ على ضمان استمرارية أعمالها وسرية بياناتها من خلال توثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ؛ لضمان المرونة التشغيلية".

ونوّهت الشركة بأنها ملتزمة منذ انطلاقها بتبني وتطبيق أحدث المعايير الدولية في مجال ضمان استمرارية الأعمال، والحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية.

يُذكر أن منهجية "موبايلي" في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال -وفقًا لمتطلبات 22301 ISO- تعد واحدة من أهم ما يميزها عن منافسيها؛ حيث يحدد هذا النظام المتطلبات اللازمة لتوثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ وسجلات الحوادث، إضافة إلى برامج التدريب والتوعية بالمخاطر.

ومن شأن حصول موبايلي على شهادة الآيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، فتح المجال لاغتنام المزيد من فرص العمل في قطاع الأعمال، وكسب ثقة الموردين؛ إذ إن الحصول على هذا الاعتماد هو البرهان على استعداد الشركة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الأزمات والتحديات التي قد تتعرض لها.

ويتميز نظام إدارة استمرارية الأعمال، بتحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، إضافة إلى تخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
01:49 PM

"موبايلي" تنال شهادة الآيزو لاستمرارية الأعمال

في إنجاز يتحقق للعام التاسع على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للعام التاسع على التوالي؛ استطاعت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، الحصول على شهادة ISO 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال من قِبَل المعهد البريطاني للمعايير "BSI"، الذي يعد المرجع الرائد عالميًّا في مجال إصدار شهادات الآيزو.

وأشارت "موبايلي" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات موبايلي، ويعد بمثابة اعتراف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة ممثلة في جميع الإدارات؛ من أجل الحفاظ على ضمان استمرارية أعمالها وسرية بياناتها من خلال توثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ؛ لضمان المرونة التشغيلية".

ونوّهت الشركة بأنها ملتزمة منذ انطلاقها بتبني وتطبيق أحدث المعايير الدولية في مجال ضمان استمرارية الأعمال، والحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية.

يُذكر أن منهجية "موبايلي" في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال -وفقًا لمتطلبات 22301 ISO- تعد واحدة من أهم ما يميزها عن منافسيها؛ حيث يحدد هذا النظام المتطلبات اللازمة لتوثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ وسجلات الحوادث، إضافة إلى برامج التدريب والتوعية بالمخاطر.

ومن شأن حصول موبايلي على شهادة الآيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، فتح المجال لاغتنام المزيد من فرص العمل في قطاع الأعمال، وكسب ثقة الموردين؛ إذ إن الحصول على هذا الاعتماد هو البرهان على استعداد الشركة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الأزمات والتحديات التي قد تتعرض لها.

ويتميز نظام إدارة استمرارية الأعمال، بتحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، إضافة إلى تخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

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