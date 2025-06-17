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وزير السياحة: عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل نهاية شوال الجاري

أكد جهوزية الوزارة لإطلاق برامج عدة بالاتفاق مع "الصحة"

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل ستكون بنهاية شهر شوال الجاري أسوة بالدول التي أعادت تشغيل القطاعات السياحية بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وقال في تصريح إلى قناة "العربية": "بدأنا نشاهد مؤشرات لبعض دول العالم التي بدأت تعيد العمل السياحي، والسعودية سوف تستأنف ذلك في نهاية شوال الجاري 24 ساعة، ما عدا مكة المكرمة". كاشفًا عن جهوزية الوزارة لإطلاق برنامج ثري للسياحة الداخلية في الصيف، ولاسيما أن 80 ٪ من المواطنين يرغبون في السياحة الداخلية، وستجهز الوزارة كثيرًا من البرامج التي سيتم إطلاقها إذا تم الاتفاق مع وزارة الصحة.

ولفت "الخطيب" الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب إلى أن أكثر من 80 مليون موظف بالقطاع السياحي العربي، أو جزءًا منهم، معرضون لفقد وظائفهم من جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية.


فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير السياحة: عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل نهاية شوال الجاري
سبق

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل ستكون بنهاية شهر شوال الجاري أسوة بالدول التي أعادت تشغيل القطاعات السياحية بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وقال في تصريح إلى قناة "العربية": "بدأنا نشاهد مؤشرات لبعض دول العالم التي بدأت تعيد العمل السياحي، والسعودية سوف تستأنف ذلك في نهاية شوال الجاري 24 ساعة، ما عدا مكة المكرمة". كاشفًا عن جهوزية الوزارة لإطلاق برنامج ثري للسياحة الداخلية في الصيف، ولاسيما أن 80 ٪ من المواطنين يرغبون في السياحة الداخلية، وستجهز الوزارة كثيرًا من البرامج التي سيتم إطلاقها إذا تم الاتفاق مع وزارة الصحة.

ولفت "الخطيب" الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب إلى أن أكثر من 80 مليون موظف بالقطاع السياحي العربي، أو جزءًا منهم، معرضون لفقد وظائفهم من جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية.


17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:45 PM

وزير السياحة: عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل نهاية شوال الجاري

أكد جهوزية الوزارة لإطلاق برامج عدة بالاتفاق مع "الصحة"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
6,207

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل ستكون بنهاية شهر شوال الجاري أسوة بالدول التي أعادت تشغيل القطاعات السياحية بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وقال في تصريح إلى قناة "العربية": "بدأنا نشاهد مؤشرات لبعض دول العالم التي بدأت تعيد العمل السياحي، والسعودية سوف تستأنف ذلك في نهاية شوال الجاري 24 ساعة، ما عدا مكة المكرمة". كاشفًا عن جهوزية الوزارة لإطلاق برنامج ثري للسياحة الداخلية في الصيف، ولاسيما أن 80 ٪ من المواطنين يرغبون في السياحة الداخلية، وستجهز الوزارة كثيرًا من البرامج التي سيتم إطلاقها إذا تم الاتفاق مع وزارة الصحة.

ولفت "الخطيب" الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب إلى أن أكثر من 80 مليون موظف بالقطاع السياحي العربي، أو جزءًا منهم، معرضون لفقد وظائفهم من جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية.


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