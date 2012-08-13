النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال بـ"الأرض والجمهور" وفارق الهدفين .. والأهلي يسعى لقلب الموازين

في لقاء ملتهب آسيويًا ضمن دور الستة عشر آسيويًا

يستضيف الهلال مساء اليوم الثلاثاء نظيره الأهلي في قمة سعودية بنكهة آسيوية، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

الهلال يدخل المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب نشوة الفوز في لقاء الذهاب4 / 2.

ويسعى الأزرق من خلال هذه المواجهة الصعبة الوصول لدور ربع النهائي، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل، إلى جانب فارق الهدفين الذي يشكل دافعًا قويًا للعب بارتياح أكثر، لكنها كرة القدم لا تعترف بالمستحيل حتى آخر ثانية من زمن اللقاء.

في المقابل يدخل الأهلي اللقاء بفرصة واحدة إذا ما أراد التأهل للدور ربع النهائي، وهو الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر من أجل ضمان بطاقة التأهل.

القمة السعودية تفتقد لخدمات لاعب الهلال محمد البريك (بداعي الإصابة) فيما يغيب عن قائمة الأهلي اللاعب سعيد المولد.

ومن المتوقع أن يرمى المدير الفني للأهلي الكرواتي "برانكو" بكامل أوراقه مع إطلاق صافرة البداية من أجل زيارة المرمى الأزرق مبكرًا وتقليص الفارق (الأهداف) حتى يتساوى في النتيجة، ومن ثم قلب الطاولة، في حال تخاذل أصحاب الأرض، أو حدث العكس وواصلوا انتفاضتهم وأكدوا تفوقهم على الضيوف مرة أخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال بـ"الأرض والجمهور" وفارق الهدفين .. والأهلي يسعى لقلب الموازين
سبق

يستضيف الهلال مساء اليوم الثلاثاء نظيره الأهلي في قمة سعودية بنكهة آسيوية، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

الهلال يدخل المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب نشوة الفوز في لقاء الذهاب4 / 2.

ويسعى الأزرق من خلال هذه المواجهة الصعبة الوصول لدور ربع النهائي، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل، إلى جانب فارق الهدفين الذي يشكل دافعًا قويًا للعب بارتياح أكثر، لكنها كرة القدم لا تعترف بالمستحيل حتى آخر ثانية من زمن اللقاء.

في المقابل يدخل الأهلي اللقاء بفرصة واحدة إذا ما أراد التأهل للدور ربع النهائي، وهو الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر من أجل ضمان بطاقة التأهل.

القمة السعودية تفتقد لخدمات لاعب الهلال محمد البريك (بداعي الإصابة) فيما يغيب عن قائمة الأهلي اللاعب سعيد المولد.

ومن المتوقع أن يرمى المدير الفني للأهلي الكرواتي "برانكو" بكامل أوراقه مع إطلاق صافرة البداية من أجل زيارة المرمى الأزرق مبكرًا وتقليص الفارق (الأهداف) حتى يتساوى في النتيجة، ومن ثم قلب الطاولة، في حال تخاذل أصحاب الأرض، أو حدث العكس وواصلوا انتفاضتهم وأكدوا تفوقهم على الضيوف مرة أخرى.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:23 AM

الهلال بـ"الأرض والجمهور" وفارق الهدفين .. والأهلي يسعى لقلب الموازين

في لقاء ملتهب آسيويًا ضمن دور الستة عشر آسيويًا

A A A
أحمد سرور - الرياض
34
4,678

يستضيف الهلال مساء اليوم الثلاثاء نظيره الأهلي في قمة سعودية بنكهة آسيوية، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

الهلال يدخل المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب نشوة الفوز في لقاء الذهاب4 / 2.

ويسعى الأزرق من خلال هذه المواجهة الصعبة الوصول لدور ربع النهائي، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل، إلى جانب فارق الهدفين الذي يشكل دافعًا قويًا للعب بارتياح أكثر، لكنها كرة القدم لا تعترف بالمستحيل حتى آخر ثانية من زمن اللقاء.

في المقابل يدخل الأهلي اللقاء بفرصة واحدة إذا ما أراد التأهل للدور ربع النهائي، وهو الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر من أجل ضمان بطاقة التأهل.

القمة السعودية تفتقد لخدمات لاعب الهلال محمد البريك (بداعي الإصابة) فيما يغيب عن قائمة الأهلي اللاعب سعيد المولد.

ومن المتوقع أن يرمى المدير الفني للأهلي الكرواتي "برانكو" بكامل أوراقه مع إطلاق صافرة البداية من أجل زيارة المرمى الأزرق مبكرًا وتقليص الفارق (الأهداف) حتى يتساوى في النتيجة، ومن ثم قلب الطاولة، في حال تخاذل أصحاب الأرض، أو حدث العكس وواصلوا انتفاضتهم وأكدوا تفوقهم على الضيوف مرة أخرى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,764
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,719
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,700
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,803

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة