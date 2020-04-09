أمنيًّا ومجتمعيًّا.. شاهد كيف تشارك "جوازات تبوك" في تطويق "كورونا"

فيما تعمل على مداخل مراكز التسوق لتطبيق حملة "الصحة" "متر ونصف"

شاركت "جوازات تبوك"، أمنيًّا ومجتمعيًّا، في العمل الميداني مع الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تطبيق قرار منع التجول؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعمل "جوازات تبوك" على مداخل مراكز التسوق لتطبيق حملة وزارة الصحة "متر ونصف" التي تهدف لتعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونصف بين كل شخص وآخر، والالتزام بترك هذه المسافة عند الحاجة لمخالطة الآخرين؛ بهدف تعزيز الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.