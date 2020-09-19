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"المغيدي" و"سفير المالديف" بالمملكة يبحثان قضايا محاربة الإرهاب

تناولا سُبُل توحيد الجهود لمواجهة الفكر المتطرف وخبرات مكافحته

استقبل الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة السفير محمد خليل، والوفد المرافق له، في مقر مركز التحالف بالرياض.
واستعرض الجانبان سبل تفعيل عضوية جمهورية المالديف في التحالف لتحقيق الأهداف المرجوة للقضاء على الإرهاب.
واستمع السفير "خليل" في الزيارة، إلى شرح مفصل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب، وما يؤديه في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وناقش الطرفان في الاجتماع القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية المالديف والتحالف الإسلامي. كما أكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات التي تدعم الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
وأشار اللواء "المغيدي" إلى أهمية ما يُتوقع أن تبذله جمهورية المالديف من جهود؛ بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي لها تجارب وخبرات في محاربة التطرف العنيف والإرهاب في المجالات الأربعة التي يعمل بها التحالف الإسلامي.
جدير بالذكر أن جمهورية المالديف أنشأت مركزًا وطنيًّا لمحاربة الإرهاب أطلق استراتيجية وطنية للوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما. كما قامت الحكومة بتنفيذ حملات وطنية لرفع مستوى الوعي بخطر التطرف الديني وتعزيز الاعتدال، استهدفت المدارس وخطب الجمعة والمنتديات العامة.
وأكد السفير المالديفي دعم بلاده المستمر للعمل الذي يقوم به التحالف، واستعدادها لتبادل تجاربها وخبراتها مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل القضاء على الإرهاب.
ويتكون التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، من واحدة وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغيدي" و"سفير المالديف" بالمملكة يبحثان قضايا محاربة الإرهاب
سبق

استقبل الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة السفير محمد خليل، والوفد المرافق له، في مقر مركز التحالف بالرياض.
واستعرض الجانبان سبل تفعيل عضوية جمهورية المالديف في التحالف لتحقيق الأهداف المرجوة للقضاء على الإرهاب.
واستمع السفير "خليل" في الزيارة، إلى شرح مفصل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب، وما يؤديه في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وناقش الطرفان في الاجتماع القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية المالديف والتحالف الإسلامي. كما أكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات التي تدعم الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
وأشار اللواء "المغيدي" إلى أهمية ما يُتوقع أن تبذله جمهورية المالديف من جهود؛ بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي لها تجارب وخبرات في محاربة التطرف العنيف والإرهاب في المجالات الأربعة التي يعمل بها التحالف الإسلامي.
جدير بالذكر أن جمهورية المالديف أنشأت مركزًا وطنيًّا لمحاربة الإرهاب أطلق استراتيجية وطنية للوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما. كما قامت الحكومة بتنفيذ حملات وطنية لرفع مستوى الوعي بخطر التطرف الديني وتعزيز الاعتدال، استهدفت المدارس وخطب الجمعة والمنتديات العامة.
وأكد السفير المالديفي دعم بلاده المستمر للعمل الذي يقوم به التحالف، واستعدادها لتبادل تجاربها وخبراتها مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل القضاء على الإرهاب.
ويتكون التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، من واحدة وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
10:19 AM

"المغيدي" و"سفير المالديف" بالمملكة يبحثان قضايا محاربة الإرهاب

تناولا سُبُل توحيد الجهود لمواجهة الفكر المتطرف وخبرات مكافحته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة السفير محمد خليل، والوفد المرافق له، في مقر مركز التحالف بالرياض.
واستعرض الجانبان سبل تفعيل عضوية جمهورية المالديف في التحالف لتحقيق الأهداف المرجوة للقضاء على الإرهاب.
واستمع السفير "خليل" في الزيارة، إلى شرح مفصل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب، وما يؤديه في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وناقش الطرفان في الاجتماع القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية المالديف والتحالف الإسلامي. كما أكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات التي تدعم الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
وأشار اللواء "المغيدي" إلى أهمية ما يُتوقع أن تبذله جمهورية المالديف من جهود؛ بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي لها تجارب وخبرات في محاربة التطرف العنيف والإرهاب في المجالات الأربعة التي يعمل بها التحالف الإسلامي.
جدير بالذكر أن جمهورية المالديف أنشأت مركزًا وطنيًّا لمحاربة الإرهاب أطلق استراتيجية وطنية للوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما. كما قامت الحكومة بتنفيذ حملات وطنية لرفع مستوى الوعي بخطر التطرف الديني وتعزيز الاعتدال، استهدفت المدارس وخطب الجمعة والمنتديات العامة.
وأكد السفير المالديفي دعم بلاده المستمر للعمل الذي يقوم به التحالف، واستعدادها لتبادل تجاربها وخبراتها مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل القضاء على الإرهاب.
ويتكون التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، من واحدة وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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