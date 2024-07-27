النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الغيني يشيد بجهود خادم الحرمين لحفظ السلام

أعرب عن ثقته التامة بقدرة المملكة على مواجهة الإرهاب

أكد رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل حفظ الأمن والسلام في المملكة ومنطقة الخليج.

وقال "كوندي" في حديث لصحيفة الشرق الأوسط: عندما قررت المملكة العربية السعودية أن تشكل جبهة، وتحالفاً لمحاربة الإرهاب، كانت غينيا سباقة إلى الانخراط في هذا التحالف، وكنا من الدول الأولى التي أعلنت دعم جهود المملكة لمواجهة خطر الإرهاب، وهو موقف نابع من قناعتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، ومحوريتها في العالم الإسلامي.

وعن موقف غينيا من التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج العربي، واستهداف إيران للأمن في الخليج، وهجمات أذرعها ضد الأراضي السعودية، أضاف: الإرهاب الذي يستهدف اليوم المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، هو الإرهاب نفسه الذي يهدد بقية العالم، وهو ظاهرة عالمية وخطر كبير يجب الوقوف في وجهه بجدية وحزم، ويتوجب علينا جميعاً الوقوف مع المملكة العربية السعودية، والتضامن معها في وجه هذا الإرهاب؛ لأننا نعتقد أن إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين، ولن نقبل الاعتداء على الأمن والسكينة في تلك البلاد.

وأردف: العلاقات التي تربط غينيا بالمملكة العربية السعودية قوية لأسباب وعوامل تاريخية، والمملكة بالنسبة لنا هي المشاعر المقدسة.. هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تحمله هاتان المدينتان من رمزية دينية وروحية لدى جميع المسلمين، وبالتالي، فإن أمن المملكة هو جزء من أمننا وأمن العالم الإسلامي، ونحن نهتم به جداً، ليس فقط لأنه أمن حليف استراتيجي لنا فحسب، وإنما لأن أمن المملكة يهمنا أولاً وقبل كل شيء كمسلمين.

وأكد دعم غينيا التام للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب، وثقته الكبيرة في أن المملكة سوف تنتصر في هذه الحرب، وتعيد الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وحول مستوى حضور الاستثمارات العربية في غينيا قال الرئيس الغيني: لدينا تعاون عالي الجودة مع الكثير من الدول العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والكثير من مؤسسات التمويل العربية، التي يتصدرها البنك الإسلامي للتنمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس الغيني يشيد بجهود خادم الحرمين لحفظ السلام
سبق

أكد رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل حفظ الأمن والسلام في المملكة ومنطقة الخليج.

وقال "كوندي" في حديث لصحيفة الشرق الأوسط: عندما قررت المملكة العربية السعودية أن تشكل جبهة، وتحالفاً لمحاربة الإرهاب، كانت غينيا سباقة إلى الانخراط في هذا التحالف، وكنا من الدول الأولى التي أعلنت دعم جهود المملكة لمواجهة خطر الإرهاب، وهو موقف نابع من قناعتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، ومحوريتها في العالم الإسلامي.

وعن موقف غينيا من التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج العربي، واستهداف إيران للأمن في الخليج، وهجمات أذرعها ضد الأراضي السعودية، أضاف: الإرهاب الذي يستهدف اليوم المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، هو الإرهاب نفسه الذي يهدد بقية العالم، وهو ظاهرة عالمية وخطر كبير يجب الوقوف في وجهه بجدية وحزم، ويتوجب علينا جميعاً الوقوف مع المملكة العربية السعودية، والتضامن معها في وجه هذا الإرهاب؛ لأننا نعتقد أن إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين، ولن نقبل الاعتداء على الأمن والسكينة في تلك البلاد.

وأردف: العلاقات التي تربط غينيا بالمملكة العربية السعودية قوية لأسباب وعوامل تاريخية، والمملكة بالنسبة لنا هي المشاعر المقدسة.. هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تحمله هاتان المدينتان من رمزية دينية وروحية لدى جميع المسلمين، وبالتالي، فإن أمن المملكة هو جزء من أمننا وأمن العالم الإسلامي، ونحن نهتم به جداً، ليس فقط لأنه أمن حليف استراتيجي لنا فحسب، وإنما لأن أمن المملكة يهمنا أولاً وقبل كل شيء كمسلمين.

وأكد دعم غينيا التام للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب، وثقته الكبيرة في أن المملكة سوف تنتصر في هذه الحرب، وتعيد الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وحول مستوى حضور الاستثمارات العربية في غينيا قال الرئيس الغيني: لدينا تعاون عالي الجودة مع الكثير من الدول العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والكثير من مؤسسات التمويل العربية، التي يتصدرها البنك الإسلامي للتنمية.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
06:38 PM

الرئيس الغيني يشيد بجهود خادم الحرمين لحفظ السلام

أعرب عن ثقته التامة بقدرة المملكة على مواجهة الإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
254

أكد رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل حفظ الأمن والسلام في المملكة ومنطقة الخليج.

وقال "كوندي" في حديث لصحيفة الشرق الأوسط: عندما قررت المملكة العربية السعودية أن تشكل جبهة، وتحالفاً لمحاربة الإرهاب، كانت غينيا سباقة إلى الانخراط في هذا التحالف، وكنا من الدول الأولى التي أعلنت دعم جهود المملكة لمواجهة خطر الإرهاب، وهو موقف نابع من قناعتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، ومحوريتها في العالم الإسلامي.

وعن موقف غينيا من التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج العربي، واستهداف إيران للأمن في الخليج، وهجمات أذرعها ضد الأراضي السعودية، أضاف: الإرهاب الذي يستهدف اليوم المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، هو الإرهاب نفسه الذي يهدد بقية العالم، وهو ظاهرة عالمية وخطر كبير يجب الوقوف في وجهه بجدية وحزم، ويتوجب علينا جميعاً الوقوف مع المملكة العربية السعودية، والتضامن معها في وجه هذا الإرهاب؛ لأننا نعتقد أن إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين، ولن نقبل الاعتداء على الأمن والسكينة في تلك البلاد.

وأردف: العلاقات التي تربط غينيا بالمملكة العربية السعودية قوية لأسباب وعوامل تاريخية، والمملكة بالنسبة لنا هي المشاعر المقدسة.. هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تحمله هاتان المدينتان من رمزية دينية وروحية لدى جميع المسلمين، وبالتالي، فإن أمن المملكة هو جزء من أمننا وأمن العالم الإسلامي، ونحن نهتم به جداً، ليس فقط لأنه أمن حليف استراتيجي لنا فحسب، وإنما لأن أمن المملكة يهمنا أولاً وقبل كل شيء كمسلمين.

وأكد دعم غينيا التام للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب، وثقته الكبيرة في أن المملكة سوف تنتصر في هذه الحرب، وتعيد الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وحول مستوى حضور الاستثمارات العربية في غينيا قال الرئيس الغيني: لدينا تعاون عالي الجودة مع الكثير من الدول العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والكثير من مؤسسات التمويل العربية، التي يتصدرها البنك الإسلامي للتنمية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,177
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,250
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,174

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة