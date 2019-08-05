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الجيش اليمني ينتزع سلسلة جبلية من الحوثيين في حجة

"التحالف" استهدف مواقع وتعزيزات المليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مواقع إستراتيجية شرق مدينة حرض في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت سلسلة جبل مبعوثة، الإستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات.

ذكر "سبتمبر نت" أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني ينتزع سلسلة جبلية من الحوثيين في حجة
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مواقع إستراتيجية شرق مدينة حرض في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت سلسلة جبل مبعوثة، الإستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات.

ذكر "سبتمبر نت" أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:39 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:10 PM

الجيش اليمني ينتزع سلسلة جبلية من الحوثيين في حجة

"التحالف" استهدف مواقع وتعزيزات المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مواقع إستراتيجية شرق مدينة حرض في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت سلسلة جبل مبعوثة، الإستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات.

ذكر "سبتمبر نت" أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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