"صحة القريات" تودع ضيوف الحجر الصحي بالهدايا والورود بعد سلامة فحوصاتهم

ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا
وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.
ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا
وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.القريات وزارة الصحة صحة القريات الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد
ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا
وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.
ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا
وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.