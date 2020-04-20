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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"صحة القريات" تودع ضيوف الحجر الصحي بالهدايا والورود بعد سلامة فحوصاتهم

أكدت أن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وأن طاعة ‏وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً

ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا

وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة ‏وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، ‏سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.

القريات وزارة الصحة صحة القريات الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

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"صحة القريات" تودع ضيوف الحجر الصحي بالهدايا والورود بعد سلامة فحوصاتهم
سبق

ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا

وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة ‏وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، ‏سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:36 AM

"صحة القريات" تودع ضيوف الحجر الصحي بالهدايا والورود بعد سلامة فحوصاتهم

أكدت أن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وأن طاعة ‏وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً

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مهنا التميمي - الجوف
0
762

ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا

وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة ‏وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، ‏سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.

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