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الجيش المصري يتصدى لهجوم إرهابي ويقتل 10 مسلحين بشمال سيناء

الجنود اشتبكوا معهم ودمروا سيارة دفع رباعي كان يستخدمها الإرهابيون

أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الأحد، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نقطة عسكرية في محافظة شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل 10 مسلحين، متحدثاً أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان "أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي، نتيجة ليقظة جنود قوة الارتكاز الأمنية التي تصدت للعناصر الإرهابية".

وأضاف "الرفاعي" أن الجنود اشتبكوا مع العناصر الإرهابية وقتلوا 10 منهم، ودمروا سيارة دفع رباعي كانوا يستخدمونها.

مصر الجيش المصري هجوم إرهابي سيناء

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش المصري يتصدى لهجوم إرهابي ويقتل 10 مسلحين بشمال سيناء
سبق

أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الأحد، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نقطة عسكرية في محافظة شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل 10 مسلحين، متحدثاً أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان "أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي، نتيجة ليقظة جنود قوة الارتكاز الأمنية التي تصدت للعناصر الإرهابية".

وأضاف "الرفاعي" أن الجنود اشتبكوا مع العناصر الإرهابية وقتلوا 10 منهم، ودمروا سيارة دفع رباعي كانوا يستخدمونها.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:43 PM

الجيش المصري يتصدى لهجوم إرهابي ويقتل 10 مسلحين بشمال سيناء

الجنود اشتبكوا معهم ودمروا سيارة دفع رباعي كان يستخدمها الإرهابيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الأحد، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نقطة عسكرية في محافظة شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل 10 مسلحين، متحدثاً أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان "أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي، نتيجة ليقظة جنود قوة الارتكاز الأمنية التي تصدت للعناصر الإرهابية".

وأضاف "الرفاعي" أن الجنود اشتبكوا مع العناصر الإرهابية وقتلوا 10 منهم، ودمروا سيارة دفع رباعي كانوا يستخدمونها.

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