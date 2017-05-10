دعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إلى التقيد بتوصيات وسلوكيات وجبة الطعام، وأكد على ضرورة الاهتمام بالتغذية المتوازنة الصحية، وتناول السوائل بالشكل الكافي استعداداً للصيام مما يحافظ على صحة الجسم ومناعته. وقال "العبدالعالي" في الموتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر مستجدات كورونا اليوم: "هذه النصائح تكون مؤكدة بشكل أكبر في ظل هذه الجائحة، من المهم جدًا عند تناول وجبة الطعام غسل اليدين بشكل جيد قبل تناول الوجبة، وأن نترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين على مائدة الطعام، وأن لا نشارك في الأدوات الشخصية أو الأطباق أو الأدوات التي يتم تناول الأكل فيها مع بعض، وإنما كل منا يباشر تناول طعامه بنفسه من غير تبادل لهذه الأدوات. ولفت العبدالعالي، إلى أن الجلوس على الموائد والوجبات الرمضانية أمر اجتماعي ومحبب ويقربنا من بعض، ولكن يجب أن نترك قربنا من بعض في تواصلنا ومحبتنا ومودتنا وتتجاوز ذلك إلى قربنا الجسدي أو قرب المسافات بشكلٍ غير آمن فيعرضنا لا قدر الله أو أحبابنا للخطر.

"متحدث الصحة" يوضح سلوكيات وجبة الطعام: اتركوا مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين على المائدة عبدالحكيم شار سبق 2020-05-10 دعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إلى التقيد بتوصيات وسلوكيات وجبة الطعام، وأكد على ضرورة الاهتمام بالتغذية المتوازنة الصحية، وتناول السوائل بالشكل الكافي استعداداً للصيام مما يحافظ على صحة الجسم ومناعته.

وقال "العبدالعالي" في الموتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر مستجدات كورونا اليوم: "هذه النصائح تكون مؤكدة بشكل أكبر في ظل هذه الجائحة، من المهم جدًا عند تناول وجبة الطعام غسل اليدين بشكل جيد قبل تناول الوجبة، وأن نترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين على مائدة الطعام، وأن لا نشارك في الأدوات الشخصية أو الأطباق أو الأدوات التي يتم تناول الأكل فيها مع بعض، وإنما كل منا يباشر تناول طعامه بنفسه من غير تبادل لهذه الأدوات.

ولفت العبدالعالي، إلى أن الجلوس على الموائد والوجبات الرمضانية أمر اجتماعي ومحبب ويقربنا من بعض، ولكن يجب أن نترك قربنا من بعض في تواصلنا ومحبتنا ومودتنا وتتجاوز ذلك إلى قربنا الجسدي أو قرب المسافات بشكلٍ غير آمن فيعرضنا لا قدر الله أو أحبابنا للخطر.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:30 PM

"متحدث الصحة" يوضح سلوكيات وجبة الطعام: اتركوا مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين على المائدة لا تتشاركوا الأدوات الشخصية أو الأطباق والأدوات التي يتم تناول الأكل فيها





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دعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إلى التقيد بتوصيات وسلوكيات وجبة الطعام، وأكد على ضرورة الاهتمام بالتغذية المتوازنة الصحية، وتناول السوائل بالشكل الكافي استعداداً للصيام مما يحافظ على صحة الجسم ومناعته.

وقال "العبدالعالي" في الموتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر مستجدات كورونا اليوم: "هذه النصائح تكون مؤكدة بشكل أكبر في ظل هذه الجائحة، من المهم جدًا عند تناول وجبة الطعام غسل اليدين بشكل جيد قبل تناول الوجبة، وأن نترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين على مائدة الطعام، وأن لا نشارك في الأدوات الشخصية أو الأطباق أو الأدوات التي يتم تناول الأكل فيها مع بعض، وإنما كل منا يباشر تناول طعامه بنفسه من غير تبادل لهذه الأدوات.

ولفت العبدالعالي، إلى أن الجلوس على الموائد والوجبات الرمضانية أمر اجتماعي ومحبب ويقربنا من بعض، ولكن يجب أن نترك قربنا من بعض في تواصلنا ومحبتنا ومودتنا وتتجاوز ذلك إلى قربنا الجسدي أو قرب المسافات بشكلٍ غير آمن فيعرضنا لا قدر الله أو أحبابنا للخطر.