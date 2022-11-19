"ترامب" ينفي إصابته بأزمة قلبية.. ويؤكد: أجريت فحوصًا روتينية

وصف مطلقي الإشاعات بـ"المرضى"

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، صحة الإشاعات والتكهنات التي أثيرت بشأن صحته، عقب زيارته إلى مركز والتر ريد الطبي، السبت الماضي، وزعمت إصابته بأزمة قلبية.

وأوضح "ترامب" للصحفيين في البيت الأبيض، أنه ذهب إلى مركز "والتر ريد" لإجراء فحوص جسدية روتينية السبت الماضي، لأنه كان لديه بعض الوقت الإضافي، ولأنه يبدو أن يناير سيكون شهرًا مزدحمًا، وفقًا لما أوردت "سي إن إن".

وأضاف أنه قضى فترة قصيرة في المركز الطبي، وخضع لفحص طبي، ثم زار أسرة جندي مصاب كان في غرفة العمليات، قبل عودته إلى المنزل.

وانتقد الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام بسبب التكهنات التي أثيرت عن زيارته للمستشفى، واصفًا مطلقي الإشاعات بـ"المرضى".