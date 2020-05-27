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موسم الأمطار لم ينته بعد.. المسند يرسم خريطة هطولات الأربعاء

قال: الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة في الجزء الشمالي الغربي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ تشكُّل سحب قد تكون ممطرة جزئياً على نطاق ضيق على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موسم الأمطار لم ينته بعد.. واليوم متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة جزئياً على نطاق ضيق من مناطق #حائل #المدينة #مكة، وتشمل مرتفعات #عسير #الباحة شرق #جازان.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية نشطة في الجزء الشمالي الغربي.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم الأمطار لم ينته بعد.. المسند يرسم خريطة هطولات الأربعاء
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ تشكُّل سحب قد تكون ممطرة جزئياً على نطاق ضيق على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موسم الأمطار لم ينته بعد.. واليوم متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة جزئياً على نطاق ضيق من مناطق #حائل #المدينة #مكة، وتشمل مرتفعات #عسير #الباحة شرق #جازان.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية نشطة في الجزء الشمالي الغربي.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:18 AM

موسم الأمطار لم ينته بعد.. المسند يرسم خريطة هطولات الأربعاء

قال: الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة في الجزء الشمالي الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ تشكُّل سحب قد تكون ممطرة جزئياً على نطاق ضيق على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موسم الأمطار لم ينته بعد.. واليوم متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة جزئياً على نطاق ضيق من مناطق #حائل #المدينة #مكة، وتشمل مرتفعات #عسير #الباحة شرق #جازان.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية نشطة في الجزء الشمالي الغربي.

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