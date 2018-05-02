"ابن ثنيان" يشكر القيادة على التعزية في وفاة شقيقه

رفع الشيخ فهد بن عبيد بن ثنيان، أسمى آيات الشكر والإمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، على تعزيتهم في وفاة شقيقه الأكبر الشيخ زقام بن عبيد بن ثنيان.

وقال الشيخ ابن ثنيان: إن هذه التعزية والمواساة الصادقة من القيادة الرشيدة خففت عنا الكثير من مصابنا الجلل وآلامنا المصاحبة للفقيد، وعكست لنا تواضع القيادة وحرصها الدائم على التواصل مع المواطنين، مما كان له الأثر البالغ في نفوسنا.

وأضاف: أسأل الله العظيم أن يحفظ قيادتنا سنداً وذخراً لنا، فمواقفهم المشرفة دائماً ماتعكس اهتمامهم بالمواطنين والوقوف معهم ومساندتهم في أفراحهم وأتراحهم، وأقدم لهم خالص الشكر وعظيم الإمتنان المقرون بصادق الود والوفاء.

وكانت عشائر الزميل من شمر قد نعت، السبت الماضي، الشيخ زقام بن عبيد ابن ثنيان، الذي إنتقل جوار ربه في مدينة عرعر، بعد معاناة مع المرض.