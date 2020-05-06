النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

دعت المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن الملاحظات عبر خدمة  940

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 13 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد "الحميدي" أنه تم خلال الحملة إتلاف نحو 13،346 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1،614 مخالفة صحية، وذلك بعد أكثر من 5،698 جولة ميدانية، قام بها المراقبون. فيما تم إغلاق نحو 580 منشأة مخالفة.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداوُل وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أية ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

عسير أمانة عسير المواد الغذائية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة
سبق

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 13 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد "الحميدي" أنه تم خلال الحملة إتلاف نحو 13،346 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1،614 مخالفة صحية، وذلك بعد أكثر من 5،698 جولة ميدانية، قام بها المراقبون. فيما تم إغلاق نحو 580 منشأة مخالفة.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداوُل وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أية ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:12 PM

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

دعت المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن الملاحظات عبر خدمة  940

A A A
محمد طيران - عسير
2
1,754

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 13 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد "الحميدي" أنه تم خلال الحملة إتلاف نحو 13،346 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1،614 مخالفة صحية، وذلك بعد أكثر من 5،698 جولة ميدانية، قام بها المراقبون. فيما تم إغلاق نحو 580 منشأة مخالفة.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداوُل وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أية ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,951
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,120
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,043

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة