"الأرصاد": عوائق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تؤثر في "المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر"، وتستمر حتى الساعة الـ 12 ليلاً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تؤثر في "المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر"، وتستمر حتى الساعة الـ 12 ليلاً.حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تؤثر في "المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر"، وتستمر حتى الساعة الـ 12 ليلاً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تؤثر في "المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر"، وتستمر حتى الساعة الـ 12 ليلاً.