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بالتزامن مع الفعاليات السياحية.. ورشة عمل للحفاظ على التراث العمراني بالنماص

تنظم مؤسسة التراث الخيرية، غداً الأربعاء، ورشة عمل متخصصة في الحفاظ على التراث العمراني، بالمركز الحضاري بمحافظة النماص، على هامش الدورة التدريبية لموسم الربيع، حول الحفاظ على المواقع التاريخية للمهنيين والطلاب، التي تنظمها المؤسسة، بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا"، خلال الفترة من30 يونيو- 6 يوليو 2018م في محافظة النماص بمنطقة عسير.

وتقام الورشة بالتزامن مع فعاليات النماص السياحية؛ بهدف التعريف بجهود محافظة النماص بالحفاظ على التراث العمراني، إضافة إلى إلقاء الضوء على أساليب ترميم المواقع الأثرية وتقنياتها الحديثة.

وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة التراث العمراني، ويحاضر فيها كل من الأمين العام لمؤسسة التراث الخيرية، الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري، ومدير فرع السياحة والآثار في محافظة النماص، محمد بن عبدالله العسبلي، والدكتور سامح عبدالسلام، وعلي بوتيك من مؤسسة التراث الخيرية، إلى جانب المحاضرات العلمية والزيارات الميدانية للمناطق التاريخية في عسير.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة التعليم المعماري، التي أطلقتها مؤسسة التراث الخيرية عبر دوراتها التدريبية لفصليْ الربيع والصيف من كل عام؛ بدءاً من عام 2011م حتى العام الحالي.

تساهم مؤسسة التراث الخيرية وهي مؤسسة وطنية أسسها ويرأس مجلس أمنائها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث.

وتعمل مؤسسة التراث الخيرية على تعزيز المفهوم الوطني للتراث وتأكيد أهميته، بتلمس السبل التي تجعله عنصراً متجدداً يستمد عراقته من الماضي؛ ليسهم في انطلاقة حضارية واثقة إلى المستقبل، وقد حصلت مؤسسة التراث الخيرية على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة سنة 2012م، كما نالت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين؛ نظير دورها الرائد، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال عدد من المعارض والأنشطة المختلفة.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المؤسسة:

www.al-turath.com

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بالتزامن مع الفعاليات السياحية.. ورشة عمل للحفاظ على التراث العمراني بالنماص
سبق

تنظم مؤسسة التراث الخيرية، غداً الأربعاء، ورشة عمل متخصصة في الحفاظ على التراث العمراني، بالمركز الحضاري بمحافظة النماص، على هامش الدورة التدريبية لموسم الربيع، حول الحفاظ على المواقع التاريخية للمهنيين والطلاب، التي تنظمها المؤسسة، بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا"، خلال الفترة من30 يونيو- 6 يوليو 2018م في محافظة النماص بمنطقة عسير.

وتقام الورشة بالتزامن مع فعاليات النماص السياحية؛ بهدف التعريف بجهود محافظة النماص بالحفاظ على التراث العمراني، إضافة إلى إلقاء الضوء على أساليب ترميم المواقع الأثرية وتقنياتها الحديثة.

وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة التراث العمراني، ويحاضر فيها كل من الأمين العام لمؤسسة التراث الخيرية، الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري، ومدير فرع السياحة والآثار في محافظة النماص، محمد بن عبدالله العسبلي، والدكتور سامح عبدالسلام، وعلي بوتيك من مؤسسة التراث الخيرية، إلى جانب المحاضرات العلمية والزيارات الميدانية للمناطق التاريخية في عسير.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة التعليم المعماري، التي أطلقتها مؤسسة التراث الخيرية عبر دوراتها التدريبية لفصليْ الربيع والصيف من كل عام؛ بدءاً من عام 2011م حتى العام الحالي.

تساهم مؤسسة التراث الخيرية وهي مؤسسة وطنية أسسها ويرأس مجلس أمنائها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث.

وتعمل مؤسسة التراث الخيرية على تعزيز المفهوم الوطني للتراث وتأكيد أهميته، بتلمس السبل التي تجعله عنصراً متجدداً يستمد عراقته من الماضي؛ ليسهم في انطلاقة حضارية واثقة إلى المستقبل، وقد حصلت مؤسسة التراث الخيرية على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة سنة 2012م، كما نالت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين؛ نظير دورها الرائد، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال عدد من المعارض والأنشطة المختلفة.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المؤسسة:

www.al-turath.com

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
02:02 PM

بالتزامن مع الفعاليات السياحية.. ورشة عمل للحفاظ على التراث العمراني بالنماص

A A A
ظافر الشهري - أبها
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تنظم مؤسسة التراث الخيرية، غداً الأربعاء، ورشة عمل متخصصة في الحفاظ على التراث العمراني، بالمركز الحضاري بمحافظة النماص، على هامش الدورة التدريبية لموسم الربيع، حول الحفاظ على المواقع التاريخية للمهنيين والطلاب، التي تنظمها المؤسسة، بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا"، خلال الفترة من30 يونيو- 6 يوليو 2018م في محافظة النماص بمنطقة عسير.

وتقام الورشة بالتزامن مع فعاليات النماص السياحية؛ بهدف التعريف بجهود محافظة النماص بالحفاظ على التراث العمراني، إضافة إلى إلقاء الضوء على أساليب ترميم المواقع الأثرية وتقنياتها الحديثة.

وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة التراث العمراني، ويحاضر فيها كل من الأمين العام لمؤسسة التراث الخيرية، الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري، ومدير فرع السياحة والآثار في محافظة النماص، محمد بن عبدالله العسبلي، والدكتور سامح عبدالسلام، وعلي بوتيك من مؤسسة التراث الخيرية، إلى جانب المحاضرات العلمية والزيارات الميدانية للمناطق التاريخية في عسير.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة التعليم المعماري، التي أطلقتها مؤسسة التراث الخيرية عبر دوراتها التدريبية لفصليْ الربيع والصيف من كل عام؛ بدءاً من عام 2011م حتى العام الحالي.

تساهم مؤسسة التراث الخيرية وهي مؤسسة وطنية أسسها ويرأس مجلس أمنائها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث.

وتعمل مؤسسة التراث الخيرية على تعزيز المفهوم الوطني للتراث وتأكيد أهميته، بتلمس السبل التي تجعله عنصراً متجدداً يستمد عراقته من الماضي؛ ليسهم في انطلاقة حضارية واثقة إلى المستقبل، وقد حصلت مؤسسة التراث الخيرية على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة سنة 2012م، كما نالت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين؛ نظير دورها الرائد، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال عدد من المعارض والأنشطة المختلفة.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المؤسسة:

www.al-turath.com

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