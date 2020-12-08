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"التقاعد": إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونياً خلال شهر

تسجيل 10 آلاف مسجل جديد إلى البوابة ونصف مليون زائر

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية عن إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونياً، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مسجل جديد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد ما يقارب من نصف مليون زائر خلال الشهر، في حين تم إصدار أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية بإقبال ملحوظ.

وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 40 ألف تحميل جديد بزيادة تجاوزت الـ100% عن الشهر الماضي.

واستقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في "تويتر".

وكشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي والتي بلغت أكثر ستة مليارات و900 مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لنحو مليون ومائتي ألف ما بين متقاعد ومستفيد.

يُذكر أن المؤسسة مستمرة في جهودها نحو تطوير بنيتها الرقمية والتي حققت نجاحاً ملموساً، وأثبتت كفاءتها منذ بدء الجائحة والتحول الرقمي الذي وجهت به الدولة مما انعكس أثره إيجاباً على المرونة العالية التي يتم من خلالها تنفيذ الخدمات الإلكترونية، وسهولة الإجراءات المتعلقة بها، وتوسيع منصاتها وقنوات المختلفة، سواءً فيما يتعلق منها بالبوابة الإلكترونية للمؤسسة أو تطبيق الأجهزة الذكية أو خدمة العملاء على "تويتر" ومركز الاتصال.

المؤسسة العامة للتقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد": إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونياً خلال شهر
سبق

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية عن إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونياً، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مسجل جديد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد ما يقارب من نصف مليون زائر خلال الشهر، في حين تم إصدار أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية بإقبال ملحوظ.

وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 40 ألف تحميل جديد بزيادة تجاوزت الـ100% عن الشهر الماضي.

واستقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في "تويتر".

وكشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي والتي بلغت أكثر ستة مليارات و900 مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لنحو مليون ومائتي ألف ما بين متقاعد ومستفيد.

يُذكر أن المؤسسة مستمرة في جهودها نحو تطوير بنيتها الرقمية والتي حققت نجاحاً ملموساً، وأثبتت كفاءتها منذ بدء الجائحة والتحول الرقمي الذي وجهت به الدولة مما انعكس أثره إيجاباً على المرونة العالية التي يتم من خلالها تنفيذ الخدمات الإلكترونية، وسهولة الإجراءات المتعلقة بها، وتوسيع منصاتها وقنوات المختلفة، سواءً فيما يتعلق منها بالبوابة الإلكترونية للمؤسسة أو تطبيق الأجهزة الذكية أو خدمة العملاء على "تويتر" ومركز الاتصال.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
04:03 PM

"التقاعد": إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونياً خلال شهر

تسجيل 10 آلاف مسجل جديد إلى البوابة ونصف مليون زائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية عن إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونياً، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مسجل جديد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد ما يقارب من نصف مليون زائر خلال الشهر، في حين تم إصدار أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية بإقبال ملحوظ.

وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 40 ألف تحميل جديد بزيادة تجاوزت الـ100% عن الشهر الماضي.

واستقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في "تويتر".

وكشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي والتي بلغت أكثر ستة مليارات و900 مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لنحو مليون ومائتي ألف ما بين متقاعد ومستفيد.

يُذكر أن المؤسسة مستمرة في جهودها نحو تطوير بنيتها الرقمية والتي حققت نجاحاً ملموساً، وأثبتت كفاءتها منذ بدء الجائحة والتحول الرقمي الذي وجهت به الدولة مما انعكس أثره إيجاباً على المرونة العالية التي يتم من خلالها تنفيذ الخدمات الإلكترونية، وسهولة الإجراءات المتعلقة بها، وتوسيع منصاتها وقنوات المختلفة، سواءً فيما يتعلق منها بالبوابة الإلكترونية للمؤسسة أو تطبيق الأجهزة الذكية أو خدمة العملاء على "تويتر" ومركز الاتصال.

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