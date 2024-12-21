تفاعلاً مع "سبق".. إزالة آخر عائق لمشروع التحلية بالعيدابي

تنفيذاً لتوجيهات أمير جازان ونائبه وفي ظل متابعة المحافظ

قام فرع وزارة المياه بالعيدابي، بالتعاون مع عدد من الجهات الخدمية بالمحافظة، بإزالة آخر مبنى يعيق عملية إيصال خط التحلية لمحافظة العيدابي، في إطار استكمال إيصال مشروع تحلية المياه خلال الأسابيع القادمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز وبمتابعة محافظ العيدابي.

وشدد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري على أهمية تضافر الجهود وتسهيل كل العقبات، وتعاون الجهات الخدمية لإيصال مشروع التحلية.

وكانت "سبق" قد نشرت في نوفمبر الماضي مناشدة لأمير منطقة جازان ونائبه، تحت عنوان "كوبري يحرم ٣ محافظات جبلية من مشروع التحلية بجازان"، ليتم التفاعل مع المناشدة، وتغيير خط التحلية بجانب الكوبري وتزال المباني بجانبه، ويستكمل مشروع تحلية المياه بعد توقفه.