النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق".. إزالة آخر عائق لمشروع التحلية بالعيدابي

تنفيذاً لتوجيهات أمير جازان ونائبه وفي ظل متابعة المحافظ

قام فرع وزارة المياه بالعيدابي، بالتعاون مع عدد من الجهات الخدمية بالمحافظة، بإزالة آخر مبنى يعيق عملية إيصال خط التحلية لمحافظة العيدابي، في إطار استكمال إيصال مشروع تحلية المياه خلال الأسابيع القادمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز وبمتابعة محافظ العيدابي.

وشدد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري على أهمية تضافر الجهود وتسهيل كل العقبات، وتعاون الجهات الخدمية لإيصال مشروع التحلية.

وكانت "سبق" قد نشرت في نوفمبر الماضي مناشدة لأمير منطقة جازان ونائبه، تحت عنوان "كوبري يحرم ٣ محافظات جبلية من مشروع التحلية بجازان"، ليتم التفاعل مع المناشدة، وتغيير خط التحلية بجانب الكوبري وتزال المباني بجانبه، ويستكمل مشروع تحلية المياه بعد توقفه.

العيدابي وزارة المياه إزالة مبنى مشروع تحلية المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق".. إزالة آخر عائق لمشروع التحلية بالعيدابي
سبق

قام فرع وزارة المياه بالعيدابي، بالتعاون مع عدد من الجهات الخدمية بالمحافظة، بإزالة آخر مبنى يعيق عملية إيصال خط التحلية لمحافظة العيدابي، في إطار استكمال إيصال مشروع تحلية المياه خلال الأسابيع القادمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز وبمتابعة محافظ العيدابي.

وشدد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري على أهمية تضافر الجهود وتسهيل كل العقبات، وتعاون الجهات الخدمية لإيصال مشروع التحلية.

وكانت "سبق" قد نشرت في نوفمبر الماضي مناشدة لأمير منطقة جازان ونائبه، تحت عنوان "كوبري يحرم ٣ محافظات جبلية من مشروع التحلية بجازان"، ليتم التفاعل مع المناشدة، وتغيير خط التحلية بجانب الكوبري وتزال المباني بجانبه، ويستكمل مشروع تحلية المياه بعد توقفه.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
05:31 PM

تفاعلاً مع "سبق".. إزالة آخر عائق لمشروع التحلية بالعيدابي

تنفيذاً لتوجيهات أمير جازان ونائبه وفي ظل متابعة المحافظ

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
248

قام فرع وزارة المياه بالعيدابي، بالتعاون مع عدد من الجهات الخدمية بالمحافظة، بإزالة آخر مبنى يعيق عملية إيصال خط التحلية لمحافظة العيدابي، في إطار استكمال إيصال مشروع تحلية المياه خلال الأسابيع القادمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز وبمتابعة محافظ العيدابي.

وشدد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري على أهمية تضافر الجهود وتسهيل كل العقبات، وتعاون الجهات الخدمية لإيصال مشروع التحلية.

وكانت "سبق" قد نشرت في نوفمبر الماضي مناشدة لأمير منطقة جازان ونائبه، تحت عنوان "كوبري يحرم ٣ محافظات جبلية من مشروع التحلية بجازان"، ليتم التفاعل مع المناشدة، وتغيير خط التحلية بجانب الكوبري وتزال المباني بجانبه، ويستكمل مشروع تحلية المياه بعد توقفه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,365
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,746
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,193

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة