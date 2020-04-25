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تفعيلاً لـ"برّاً بمكة".. أسطول مياه صحية لمنسوبي "صحة وسقة الليث" وأهاليها

توزعها جمعية البر عبر 14 شاحنة محملة بـ27 ألف كرتون بقيمة 400 ألف ريال

قامت جمعية البر الخيرية بالوسقة جنوب محافظة الليث، بتوزيع مياه صحية عبر أسطول نقل يحتوي 14 شاحنة محمّلة بـ27720 كرتوناً، تقدر قيمتها بـ402031 ريالاً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن مهدي العيافي أن هذا العمل يأتي تفعيلاً للمبادرة التي أطلقها مؤخراً مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (برّاً بمكة).

وأكد "العيافي" أن التوزيع شمل نطاق الوسقة وبعض قراها التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، حيث جاء تنفيذ مشروع توزيع المياه مع حلول شهر رمضان المبارك، كما شمل التوزيع منسوبي مركز الرعاية الصحية الأولية بالوسقة وذويهم؛ وذلك تقديراً لجهود منسوبي الصحة في القضاء على جائحة "كورونا"، مقدماً شكره وتقدير لرجل الأعمال قليل بن علي الهلماني، الذي تكفل بقيمة المشروع، والذي يأتي امتداداً لمبادرات عديدة قام بها لأهالي الوسقة.

من جهته، ثمّن مدير مركز صحي الوسقة صالح بن حسين البركاتي هذا العمل النبيل من الجمعية، والتفاعل المجتمعي معه، مؤكداً أن منسوبي "الصحة" يعملون على مدار اليوم لمتابعة أعمال الحد من جائحة "كورونا"، ويمثّل المجتمع شريكاً رئيساً في القضاء عليها.

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تفعيلاً لـ"برّاً بمكة".. أسطول مياه صحية لمنسوبي "صحة وسقة الليث" وأهاليها
سبق

قامت جمعية البر الخيرية بالوسقة جنوب محافظة الليث، بتوزيع مياه صحية عبر أسطول نقل يحتوي 14 شاحنة محمّلة بـ27720 كرتوناً، تقدر قيمتها بـ402031 ريالاً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن مهدي العيافي أن هذا العمل يأتي تفعيلاً للمبادرة التي أطلقها مؤخراً مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (برّاً بمكة).

وأكد "العيافي" أن التوزيع شمل نطاق الوسقة وبعض قراها التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، حيث جاء تنفيذ مشروع توزيع المياه مع حلول شهر رمضان المبارك، كما شمل التوزيع منسوبي مركز الرعاية الصحية الأولية بالوسقة وذويهم؛ وذلك تقديراً لجهود منسوبي الصحة في القضاء على جائحة "كورونا"، مقدماً شكره وتقدير لرجل الأعمال قليل بن علي الهلماني، الذي تكفل بقيمة المشروع، والذي يأتي امتداداً لمبادرات عديدة قام بها لأهالي الوسقة.

من جهته، ثمّن مدير مركز صحي الوسقة صالح بن حسين البركاتي هذا العمل النبيل من الجمعية، والتفاعل المجتمعي معه، مؤكداً أن منسوبي "الصحة" يعملون على مدار اليوم لمتابعة أعمال الحد من جائحة "كورونا"، ويمثّل المجتمع شريكاً رئيساً في القضاء عليها.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:25 PM

تفعيلاً لـ"برّاً بمكة".. أسطول مياه صحية لمنسوبي "صحة وسقة الليث" وأهاليها

توزعها جمعية البر عبر 14 شاحنة محملة بـ27 ألف كرتون بقيمة 400 ألف ريال

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قامت جمعية البر الخيرية بالوسقة جنوب محافظة الليث، بتوزيع مياه صحية عبر أسطول نقل يحتوي 14 شاحنة محمّلة بـ27720 كرتوناً، تقدر قيمتها بـ402031 ريالاً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن مهدي العيافي أن هذا العمل يأتي تفعيلاً للمبادرة التي أطلقها مؤخراً مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (برّاً بمكة).

وأكد "العيافي" أن التوزيع شمل نطاق الوسقة وبعض قراها التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، حيث جاء تنفيذ مشروع توزيع المياه مع حلول شهر رمضان المبارك، كما شمل التوزيع منسوبي مركز الرعاية الصحية الأولية بالوسقة وذويهم؛ وذلك تقديراً لجهود منسوبي الصحة في القضاء على جائحة "كورونا"، مقدماً شكره وتقدير لرجل الأعمال قليل بن علي الهلماني، الذي تكفل بقيمة المشروع، والذي يأتي امتداداً لمبادرات عديدة قام بها لأهالي الوسقة.

من جهته، ثمّن مدير مركز صحي الوسقة صالح بن حسين البركاتي هذا العمل النبيل من الجمعية، والتفاعل المجتمعي معه، مؤكداً أن منسوبي "الصحة" يعملون على مدار اليوم لمتابعة أعمال الحد من جائحة "كورونا"، ويمثّل المجتمع شريكاً رئيساً في القضاء عليها.

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