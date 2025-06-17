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بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً

بعد تخطي عقبة فيردر بريمن

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".

سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونيخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً
سبق

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".

سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونيخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.


17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:26 AM

بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً

بعد تخطي عقبة فيردر بريمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".

سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونيخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.


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