النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

"أود أوغلو": لا يمكن مسامحته ولا أحد يستطيع النجاة من الدمار الذي لَحِق بالبلاد

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داوود أوغلو، أمس الأحد: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يتبني سياسة الاستبداد عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحكم؛ لكنه مع وصول الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض؛ أصبح يتبنى فلسفة الإصلاح.

وأضاف "أوغلو"، أن "أردوغان" والموالين له، عندما يمتلكون السلطة يقيدون حريات الآخرين، وعندما يفقدونها يبدأون بالتحدث عن الديمقراطية والحرية؛ بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وفي توصيفه لتعاطي إدارة "أردوغان" مع مخرجات الانتخابات الأمريكية، قال "أوغلو": "إنهم يرتدون ثوب الحرية عندما يرتديه الغرباء، ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضًا".

وفي وقت سابق، اتهم المعارض التركي، أردوغان بـ"خيانة الأمانة"، وذكر في تصريحات له: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان.. هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك.. تركيا دولة تعيش بها أمة تتكون من الشرفاء".

وتابع: "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لَحِق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".

وفي سبتمبر الماضي، دعا "أوغلو"، الرئيس أردوغان إلى عقد مناظرة تلفزيونية للإجابة على كل الاتهامات التي يوجهها إلى حزبه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"
سبق

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داوود أوغلو، أمس الأحد: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يتبني سياسة الاستبداد عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحكم؛ لكنه مع وصول الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض؛ أصبح يتبنى فلسفة الإصلاح.

وأضاف "أوغلو"، أن "أردوغان" والموالين له، عندما يمتلكون السلطة يقيدون حريات الآخرين، وعندما يفقدونها يبدأون بالتحدث عن الديمقراطية والحرية؛ بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وفي توصيفه لتعاطي إدارة "أردوغان" مع مخرجات الانتخابات الأمريكية، قال "أوغلو": "إنهم يرتدون ثوب الحرية عندما يرتديه الغرباء، ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضًا".

وفي وقت سابق، اتهم المعارض التركي، أردوغان بـ"خيانة الأمانة"، وذكر في تصريحات له: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان.. هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك.. تركيا دولة تعيش بها أمة تتكون من الشرفاء".

وتابع: "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لَحِق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".

وفي سبتمبر الماضي، دعا "أوغلو"، الرئيس أردوغان إلى عقد مناظرة تلفزيونية للإجابة على كل الاتهامات التي يوجهها إلى حزبه.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:16 AM

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

"أود أوغلو": لا يمكن مسامحته ولا أحد يستطيع النجاة من الدمار الذي لَحِق بالبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,640

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داوود أوغلو، أمس الأحد: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يتبني سياسة الاستبداد عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحكم؛ لكنه مع وصول الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض؛ أصبح يتبنى فلسفة الإصلاح.

وأضاف "أوغلو"، أن "أردوغان" والموالين له، عندما يمتلكون السلطة يقيدون حريات الآخرين، وعندما يفقدونها يبدأون بالتحدث عن الديمقراطية والحرية؛ بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وفي توصيفه لتعاطي إدارة "أردوغان" مع مخرجات الانتخابات الأمريكية، قال "أوغلو": "إنهم يرتدون ثوب الحرية عندما يرتديه الغرباء، ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضًا".

وفي وقت سابق، اتهم المعارض التركي، أردوغان بـ"خيانة الأمانة"، وذكر في تصريحات له: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان.. هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك.. تركيا دولة تعيش بها أمة تتكون من الشرفاء".

وتابع: "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لَحِق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".

وفي سبتمبر الماضي، دعا "أوغلو"، الرئيس أردوغان إلى عقد مناظرة تلفزيونية للإجابة على كل الاتهامات التي يوجهها إلى حزبه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,389
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,233
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,838

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة