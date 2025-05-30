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"الغذاء والدواء": مستمرون في تقديم خدماتنا إجازة عيد الفطر

قالت: في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًّا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة؛ سعياً منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

فيما يتابع مفتشو "الهيئة" عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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"الغذاء والدواء": مستمرون في تقديم خدماتنا إجازة عيد الفطر
سبق

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًّا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة؛ سعياً منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

فيما يتابع مفتشو "الهيئة" عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:57 PM

"الغذاء والدواء": مستمرون في تقديم خدماتنا إجازة عيد الفطر

قالت: في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًّا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة؛ سعياً منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

فيما يتابع مفتشو "الهيئة" عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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